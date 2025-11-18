Google presenta “Ofertas de vuelos”: la nueva herramienta con IA que busca pasajes baratos

La nueva función usa IA para interpretar pedidos complejos y sugerir vuelos baratos según preferencias reales del viajero.

Google sigue expandiendo el uso cotidiano de la inteligencia artificial y ahora lo hace en uno de los terrenos donde más se la necesita: la planificación de viajes. Este lunes anunció Ofertas de vuelos, una nueva herramienta que utiliza IA para encontrar pasajes aéreos económicos que coincidan con las preferencias de cada usuario, sin necesidad de probar fechas, destinos o combinaciones una por una.

La función, que comenzará a activarse gradualmente en todo el país, permitirá escribir un pedido libre, al estilo de una conversación, y recibir una lista de opciones relevantes construida a partir de los datos en tiempo real de Google Vuelos. Según la compañía, la idea es aliviar una de las tareas más tediosas del viajero: buscar alternativas entre cientos de tarifas, escalas y aerolíneas.

Cómo funciona “Ofertas de vuelos”

La clave de la herramienta es su capacidad para interpretar pedidos complejos. Se puede escribir, por ejemplo: “Quiero viajar una semana en febrero desde Buenos Aires, con un vuelo directo a algún destino cálido donde se coma bien.”

La IA de Google procesa ese enunciado, toma los matices, duración, presupuesto, clima, gastronomía, criterios de comodidad y cruza todo con la enorme base de datos de Google Vuelos. El resultado, una lista de destinos posibles y pasajes disponibles, sin que el usuario necesite explorar por su cuenta.

Lo que diferencia a Ofertas de vuelos de los buscadores tradicionales es la comprensión semántica. La herramienta no solo identifica destinos; también infiere lo que el viajero busca vivir. Luego trae, en segundos, opciones actualizadas de cientos de aerolíneas y agencias.

La nueva función usa IA para interpretar pedidos complejos y sugerir vuelos baratos según preferencias reales del viajero.

Disponible en más de 60 idiomas

El despliegue será progresivo y llegará a toda Argentina en las próximas semanas. También se habilitará en más de 60 idiomas, incluido el español, lo que permitirá que los usuarios experimenten la planificación de viajes de una forma más intuitiva y accesible.

Google explicó que esta primera etapa funcionará como una versión beta, pensada para recoger comentarios de los viajeros y seguir ajustando la herramienta. El objetivo final es que la IA pueda acompañar cada etapa del viaje: desde el sueño inicial hasta la reserva final.

Mientras Google Maps ya incorpora funciones impulsadas por Gemini y Google Fotos suma nuevas ediciones automáticas, Ofertas de vuelos aparece como el siguiente capítulo en la integración de IA al turismo. Una apuesta para que armar vacaciones, escapadas o viajes improvisados sea menos caótico y más eficiente.

En un escenario de precios cambiantes, tarifas dinámicas y múltiples plataformas, la promesa es concreta: convertir la planificación en un proceso más simple, rápido y personalizado.