Bariloche suma más vuelos y descuentos para impulsar la temporada de verano 2026

Los feriados de fin de año y la próxima temporada de verano vuelven a posicionar a Bariloche como uno de los destinos más buscados del país. En este contexto, las aerolíneas iniciaron una nueva etapa de promociones y refuerzos operativos para acompañar la creciente demanda.

Promociones en vuelos a Bariloche: Flybondy, Jetsmart y Aerolíneas Argentinas

Entre las novedades, Flybondi reactivó esta semana un código promocional del 20% de descuento para viajar a Bariloche. La oferta es válida para compras realizadas hasta el 8 de diciembre, con viajes disponibles para lo que resta de 2025 y todo 2026. Quienes deseen utilizar este beneficio deberán aplicar el código FLYBARILOCHE en su reserva.

La estrategia no es exclusiva. Jetsmart y Aerolíneas Argentinas también ajustaron su oferta para la temporada de verano, con promociones puntuales y un incremento de vuelos que acompaña la tendencia del mercado. Para el sector turístico local, estas acciones contribuyen a fortalecer la competitividad del destino y a sostener el flujo de visitantes que Bariloche registra en todas las estaciones.

“El movimiento turístico es un motor directo para las compañías aéreas. Mientras más pedidos de reserva hay, las aerolíneas empiezan a sumar promociones o mayor cantidad de vuelos”, señaló el secretario de Turismo municipal, Sergio Herrero, quien destacó que el trabajo conjunto es clave para mantener el liderazgo del destino. “Mientras más promociones haya, el destino se fortalece”, remarcó.

Un invierno con cifras récord

El último informe del Observatorio de Turismo EMPOTUR–UNRN confirma la solidez del destino durante la temporada invernal 2025. Entre junio y septiembre arribaron 420.200 pasajeros, un incremento del 3,9% respecto al año anterior. En total, la ciudad recibió 3.496 vuelos, lo que representa un crecimiento del 10,4% interanual.

La temporada marcó además un récord de vuelos internacionales, con 322 operaciones y un salto del 72,2% en comparación con 2024. Este comportamiento refleja el impacto del trabajo de promoción en mercados estratégicos como Brasil, Chile y Uruguay.

El mercado brasileño volvió a liderar el crecimiento: durante el invierno llegaron 54.900 turistas, un aumento del 13,4%. Se registraron 241 vuelos directos, un incremento del 111% respecto al año anterior. São Paulo, Belo Horizonte y Porto Alegre se consolidaron como las principales ciudades emisoras.

Chile mantuvo niveles similares a 2024 con 60 vuelos, mientras que Uruguay mostró una leve suba con 21 operaciones.

En cuanto al turismo interno, los vuelos nacionales crecieron un 6,5%, alcanzando 3.174 operaciones, aunque todavía están un 5,8% por debajo del récord histórico de 2023. En términos de pasajeros, el turismo doméstico sumó 349.800 viajeros, principalmente desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza.