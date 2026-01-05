Verano en la Costa Atlántica: cómo funciona la atención de salud y qué tener en cuenta

Equipos de salud y prevención trabajan en las playas para reducir riesgos durante el verano. Foto: gentileza.

Con la llegada del verano,la Costa Atlántica rionegrina recibe miles de visitantes y la demanda en los centros de salud crece. Para quienes eligen Las Grutas, El Cóndor, Playas Doradas o Puerto de San Antonio Este, es clave saber cómo está organizada la atención y cuáles son las principales recomendaciones para evitar incidentes.

Según informaron desde el área de Salud provincial, el trabajo se articula con municipios, equipos de guardavidas, Seguridad Vial y la Policía, con un objetivo concreto: promover hábitos saludables y conductas seguras entre turistas y residentes y reducir riesgos como ahogamientos, golpes de calor, intoxicaciones alimentarias y accidentes. Te contamos donde se puede acudir según el balneario.

Las Grutas

El hospital local multiplica su actividad durante la temporada. En promedio, llega a registrar unas 200 consultas diarias. Para sostener la atención se reforzaron las guardias médicas y de enfermería, y se amplió el tiempo de laboratorio y rayos. También se fortaleció el sistema de traslados para emergencias

San Antonio Oeste

El hospital de San Antonio Oeste replica el refuerzo de personal y servicios. Además, brinda cobertura al Puerto de San Antonio Este a través de un Centro de Salud, el lugar cuenta con ambulancia, médicos y servicio de enfermería.

Playas Doradas

El Centro de Salud —dependiente del hospital de Sierra Grande— funciona durante toda la temporada con ambulancia, médicos y personal de enfermería para atender la demanda de visitantes.

El Cóndor y La Lobería

El hospital de Viedma sostiene la atención en el Centro de Salud de El Cóndor, con médicos, enfermeros y unidades de traslado. Los fines de semana y feriados se suma el operativo en La Lobería, con enfermería y ambulancia, hasta el 1 de marzo.

Consejos prácticos para evitar emergencias

En el mar: respetar banderas y recomendaciones de guardavidas; no ingresar luego de comer en exceso o haber tomado alcohol; extremar cuidados con niñas y niños.

respetar banderas y recomendaciones de guardavidas; no ingresar luego de comer en exceso o haber tomado alcohol; extremar cuidados con niñas y niños. Sol y altas temperaturas: usar protector solar e hidratarse con frecuencia.

usar protector solar e hidratarse con frecuencia. Alimentos: conservar refrigerados los productos perecederos y evitar cortar la cadena de frío para prevenir intoxicaciones.

conservar refrigerados los productos perecederos y evitar cortar la cadena de frío para prevenir intoxicaciones. Ruta y traslados: cinturón de seguridad, luces, documentación y pausas cada dos horas.

cinturón de seguridad, luces, documentación y pausas cada dos horas. Alcohol y verano: si se va a conducir, no tomar alcohol. Y en la playa, priorizar siempre el consumo responsable.

La recomendación general es acudir primero al centro de salud más cercano y, ante síntomas graves o situaciones de riesgo, llamar a emergencias.