Verano en Las Grutas: Hermetismo con los precios, tarifas infladas ‘por las dudas’ y alquileres comerciales en dólares

Incertidumbre. Ésa es la palabra que describe el clima que se vive en torno a los precios que se barajan para la temporada de verano en Las Grutas.

Sin embargo, aunque reina el hermetismo con respecto a los montos que darán a conocer oficialmente los prestadores de los distintos rubros, las cifras que comenzaron a circular “en off” ya están asombrando, incluso, al grueso de los comerciantes.

Es que, para tratar de atajar futuras fluctuaciones económicas, las tarifas se “inflarán” de modo exagerado. Con ese razonamiento se pedirían, en pleno verano, $60.000 diarios por un departamento para 4 personas (una pareja y dos chicos) en un sector no muy cercano a la playa.

El mismo tipo de alojamiento, el verano pasado, se cotizó a $18.000 por persona al inicio de la temporada. Un porcentaje de incremento que, independientemente del contexto económico, rompe con todos los esquemas que, en otros años, se barajaban a la hora de definir precios. Ya que nunca se cruzó con tanto impulso la línea del 100%.

“Nadie quiere dar a conocer tarifas hasta después de las elecciones de octubre, porque no sabemos que podría llegar a pasar. Se especula una nueva devaluación, y, ante la incertidumbre, es preferible esperar” manifestó en diálogo con Río Negro Radio Carlos Rivas, el referente de la asociación de extrahoteleros del balneario, que es el rubro que más camas le aporta al sector.

Sin embargo, extraoficialmente, varios extrahoteleros dijeron que los $60.000 por día serían el monto de referencia para un departamento estándar. Las cifras se elevarían por algo frente al mar, o irían adecuándose si el lugar contara con pileta o con servicio de mucama.

Partiendo de ese número, saldría $420.000 alquilar por una semana, y $600.000 los 10 días, en los mismos lugares en los que, durante este verano, se cotizó por la misma estadía $126.000 y $180.000, respectivamente.

Por eso muchos prestadores reconocieron que, como ‘barato’, les están pidiendo $500.000, por adelantado, a aquellos que quieren reservar algo,ahora, para 4 personas por 10 días, pensando ocuparlo en las vacaciones de enero. “Son $50.000 diarios, y aunque parezca mucho estamos especulando que será más barato que lo que se viene, una vez que se formalicen los precios” reveló un comerciante.

En el caso de la hotelería el mutismo es mayor. Hoy en un hotel ubicado frente al mar de tres estrellas (la máxima categoría que existe en el balneario) una habitación doble con vista preferencial se cotiza a $35.000, pero nadie anuncia ni mucho menos especula con los montos que regirán a partir de diciembre.

“Están todos igual. Con una incertidumbre que no te permite anunciar tarifas, al menos hasta que pasen las elecciones” volvió a apuntar Rivas.

Nadie oficializa tampoco que los alquileres comerciales están dolarizados. Eso está desvelando a todos los que dependen de un arrendamiento de este tipo. Es que los que tengan que renovar sus contratos de cara al verano deberán pagar en dólares para asegurarse un lugar, aunque se trate de rubros que nunca se manejaron con esa modalidad.

“No tenés que aspirar a alquilar un local en la peatonal, que son los que siempre se manejaron en moneda extranjera. Ahora cualquier particular que alquila un lugarcito para que un médico o una depiladora atiendan te piden dólares. Lo único que se puede negociar es el tipo de cambio que se toma. Dicen que lo hacen para no perder, y para que no se devalúe su ganancia” reveló un conocido médico de Las Grutas, que prefirió no revelar su nombre.

Debido a esto hay un éxodo de profesionales hacia San Antonio Oeste. Que ya no pueden sostener el alquiler comercial en el balneario y finalmente lograron alquilar en SAO en pesos, y por cifras mucho menores. O casos en los que compartían con otro colega un espacio que les permitía trabajar tanto en SAO como en la villa turística algunos días de la semana, para facilitar el acceso de sus pacientes o clientes. Pero que hoy, ante el nuevo panorama, optaron por quedarse sólo con la opción sanantoniense.

“Hay una locura generalizada. No se condicen los precios que están fijando para los alquileres con lo que ofrecen” se lamentó otro médico, que cerró su consultorio grutense y trasladó sus servicios a San Antonio.

Con respecto al rubro excursiones, como ocurre con la hotelería, directamente no hay precios para el verano. “Está muy duro proyectar tarifas. Todo subió y tenemos insumos dolarizados. Nosotros optamos por ofrecer que compren las experiencias ahora, por adelantado, para pagar a precio actual y congelar montos de cara al verano. Es lo único que podemos ofrecer” manifestó el prestador de buceo Claudio Barbieri.

En la misma línea se expresaron otros referentes del sector. “Nosotros tratamos de ofrecer promociones, y vender ahora para que puedan disfrutar en el verano. Pero aún así es muy difícil la situación” aseguró otro referente de una firma turística, que opera en la tercera bajada.

Mucha expectativa por el próximo ‘finde XXL’

El próximo fin de semana largo genera expectativa entre los prestadores de la villa turística, debido a que están recibiendo consultas y habrá buen clima (según anticipa el servicio meteorológico) por lo que presumen que muchos visitantes llegarán a la región.

Los precios que se ofrecen, por otra parte, son de temporada media, y están muy alejados de las cifras que, hasta ahora, se dieron a conocer extraoficialmente para el verano.

Desde la asociación de extrahoteleros (que nuclea a los dueños de departamentos y complejos) anunciaron, por caso, que un alojamiento para 4 personas -una pareja y dos chicos- se conseguirá desde $25.000, y podría llegar a los $28.000 diarios.

Con respecto a las excursiones, la actividad embarcada para ver ballenas y otros mamíferos marinos saldrá $25.000 en el caso de los adultos y $12.500 para los menores de 12 años. Los niños de 4 años para abajo no pagarán.

Otra posibilidad es recorrer las playas ubicadas al sur de Las Grutas a bordo de un vehículo todo terreno, con charlas de interpretación, la alternativa de realizar snorkeling si el clima se presta y un brindis frente al mar.

La experiencia se llama “safari a la naturaleza”, y la propuesta que incluye brindis saldrá $25.000 para adultos y $10.000 para menores.

