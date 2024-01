Paula en Punta Perdices: «Así de lindo es el caribe de la Patagonia»

Punta Perdices, una joya de la costa de Río Negro. Foto: Seba Leal.

Hace un año Paula Vincent daba la vuelta olímpica en Qatar. Allá vivió el Mundial y vibró con las aventuras de Leo Messi y toda la Scaloneta, contratada por una cadena hotelera internacional junto a un grupo de chicas y chicos que viajaron desde la Argentina. Aquellos compañeros de trabajo en el Fan Fest Doha hoy son sus amigos, se mandan mensajes, se ven en las redes. Y en Instagram todos disfrutaron de sus videos, sus fotos y su relato de Punta Perdices, el «caribe de la Patagonia» a 65 km de Las Grutas, el destino que en los últimos años explotó de turistas y que es necesario proteger: no circular sobre los caracoles, no llevárselos en una bolsa y dejar la de basura, no tocar a los animales, como dice cada vez que puede y es uno de los ejes de su tesis para recibirse de Licenciada en Turismo en Bahía Blanca. Incluye otras dos maravillas vecinas de Puerto San Antonio Este, Punta Villarino y Las Conchillas, con la misma idea de preservación y de respeto a los lobos marinos, los pingüinos, las tortugas y toda la fauna de esta joya de la naturaleza en la costa de Río Negro.

Sus consejos para ir a Punta Perdices

Paula y un chapuzón en Punta Perdices. «En Las Grutas el agua llegó a temperaturas máximas de entre 23°C y 24°C, acá es un poquito más fría, pero muy agradable igual», dice.

Aquí, en estas playas cada vez más convocantes al norte de la Patagonia, estuvo el último fin de semana con un grupo de visitantes de Tucumán, Rosario, Buenos Aires y Jujuy, muchos de ellos llegaban por primera vez. Trabaja como guía de turismo en la agencia Las Grutas Avistajes y la excursión parte desde la ciudad donde se crió, pasa por San Antonio Oeste y el paseo histórico continúa en el Área Natural Protegida a 65 km por la ruta 3.

Eso es lo primero que les remarca a los turistas: que están en un Área Natural Protegida y que la comunidad hace un esfuerzo para evitar la degradación del ambiente cuanto tanta gente llegó de repente un verano sin que hubiera una estructura de servicios ni de prevención.

«Les cuento que el color blanco de Punta Perdices se lo dan los caracoles, que por eso, por el contraste con el agua de tonos azules y verdes le dicen el ‘Caribe de la Patagonia’ pero enseguida les aclaro que no se lo pusimos nosotros, porque siempre alguien pregunta por qué no hay palmeras», dice Paula y se ríe. ¿Cómo reaccionan los visitantes? «El 90% de la gente muy bien, les gusta mucho», responde.

Paula durante la visita con turistas a los que guió durante la recorrida.

Paula también recomienda que es indispensable chequear la tabla de mareas de Las Grutas. «Hay que coincidir con la marea alta para disfrutar de un buen chapuzón», comenta. Y caminar hasta la orillas con las ojotas o las crocs, dejarlas ahí y meterse. «En Las Grutas, donde pisás sobre arena el agua llegó a temperaturas máximas de entre 23°C y 24°C, acá es un poquito más fría, pero muy agradable igual», dice.

Punta Perdices está a 65 km de Las Grutas, al norte de la Patagonia. Foto: Seba Leal.

También cuenta que ahora hay un parador (recomienda los churros y los licuados) con baños incluidos en Punta Perdices, algo que no existía cuatro años atrás, cuando explotó el boom de visitantes que sorprendió incluso a los residentes de Las Grutas: «Fue muy brusco todo. Ahora hay dos personas en el acceso que explican a los visitantes dónde están entrando y por qué hay que preservar el lugar. Y también lugares delimitados para estacionar. Es una muy linda opción si venís a Las Grutas».