Viaje a Bariloche: En Teleferico Cerro Otto, los niños ingresan gratis durante todo abril

Durante todo abril, los menores de hasta 12 años inclusive podrán subir gratis.

Hay paseos que forman parte de la memoria de Bariloche, y las góndolas rojas que trepan lentamente por la montaña, entre el silencio del bosque, el vértigo suave de la altura y esa primera vista que aparece, inmensa apenas se llega a la cima, son parte de eso. El Teleférico Cerro Otto es uno de esos clásicos que siempre vuelven. Y este otoño tendrá un incentivo extra para las familias.

Durante todo abril, los menores de hasta 12 años inclusive podrán subir gratis al complejo turístico, en una propuesta pensada para fomentar las actividades en familia antes de la llegada del invierno y del cierre temporal por mantenimiento.

La promoción incluye tanto el ascenso como el descenso en el teleférico, además del acceso a todas las instalaciones ubicadas a 1.405 metros sobre el nivel del mar. Para acceder al beneficio, los chicos deberán estar acompañados por un adulto y presentar DNI en cualquiera de los puntos de venta habilitados.

Una vez arriba, la experiencia combina naturaleza, panorámicas y rincones que invitan a quedarse un rato más. Uno de los puntos más buscados es la tradicional confitería giratoria, que permite contemplar la ciudad y el paisaje cordillerano en 360 grados mientras la estructura gira lentamente.

Desde los decks y terrazas panorámicas se pueden ver el lago Nahuel Huapi, el Moreno y el Gutiérrez, además de algunos de los cerros más emblemáticos de la región, como el Tronador, Catedral y Campanario. Entre todos los miradores, el del lago suele ser uno de los favoritos para sacar fotos y detenerse unos minutos frente al paisaje.

El recorrido también incluye caminatas guiadas, un puente colgante y la galería de arte que guarda réplicas exactas de algunas de las obras más famosas de Miguel Ángel Buonarroti, entre ellas El David, La Piedad y El Moisés.

El complejo funciona de lunes a sábado de 10 a 16.30, siempre sujeto a las condiciones climáticas. Este año, el último día de actividad será el 30 de abril, antes de cerrar temporalmente sus puertas para realizar tareas de mantenimiento y volver a abrir en junio.