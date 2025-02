Viaje de compras a Chile: cuánto sale armar la canasta escolar

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina y, si bien muchos padres y madres prefieren esperar hasta la fecha de cobro o ahorrar un poco más de dinero, los útiles escolares ya están copando las vidrieras. Algunos precios locales no son para nada atractivos, por lo que muchos están pensando en cruzar la frontera y “llenar la mochila” en Chile.

Tanto en Río Negro como en Neuquén, sin contemplar guardapolvos o uniformes, calzado ni alimentos; una familia con dos hijos necesitará alrededor de 380.000 pesos para útiles de estudio. Es por eso que ya no es sólo ropa, zapatillas, tecnología, por eso muchos organizan viajes de compra.

Los repuestos escolares de hojas por 480 unidades no bajan de 24.000 pesos en promoción, en la ciudad de Neuquén. En Chile, un cuaderno universitario de 100 hojas cuesta $1750 en Chile y en Roca, en una librería de barrio, ayer cobraron $6000 por ese mismo cuaderno.

El set de 48 EcoLápices de Faber Castell cuesta $10.220 pesos chilenos (alrededor de $10.600 en la moneda nacional) y el de 12 $5.190. En diferentes cadenas de supermercados de Argentina, solo el set de 36 EcoLápices supera los $27.290 pesos argentinos.

“Los precios nos convienen. La calidad es mucho mejor acá (por Chile) y hay cosas novedosas que allá no están. O llegan y son muy caras, no podemos acceder a eso“, apuntó una mendocina a la televisión chilena mientras compraba con sus hijas.

En el vecino país suelen ofrecer combos de útiles. Por ejemplo 12 lápices de color, 12 crayones, 12 marcadores, plasticolas, 6 lápices de grafito, blocks de hojas y artículos de artística tiene un valor total del equivalente a $53.800 .

Los estudiantes de la norpatagonia que no tienen la suerte de reutilizar la mochila del año pasado, se encontrarán con es el producto más costoso de la canasta. En promedio valen 102.000 pesos entre las más económicas y las más caras, que superan los 150.000 pesos.

En Ripley, por ejemplo, el pack de una mochila carrito con cartuchera y lonchera cuesta $42.990, si se prefiere mochila espaldera, la mayoría se ubica en el rango de $29.990.

Indumentaria escolar

En Falabella, una remera de blanca de algodón básicas, sale $13.000. En lo que respecta a zapatillas, muchos padres prefieren invertir en un producto de calidad para estirar su duración. En tanto, si se opta por un calzado deportivo de Adidas, en Chile cuestan $41.330 argentinos, mientras que en la tienda online de argentina el valor asciende a $79.990.

Con un dólar MEP en torno a los $1.165 y con el peso chileno a $1.005 cada $1.000 argentinos, el valor de la canasta escolar en el país vecino resulta más conveniente para aquellos que ya tienen pensado viajar en vehículo particular o en un tour de compras.

Cómo pagar en Chile

Dólar billete Llevar dólares en efectivo es una opción que muchos viajeros eligen por la seguridad que ofrece frente a imprevistos. Ahora bien, si bien en Chile el dólar es ampliamente aceptado, especialmente en grandes ciudades y zonas turísticas, es importante tener en cuenta que no todos los comercios aceptan pagos en moneda extranjera.

En particular, si viajás en auto, los peajes que se deben abonar en el cruce de Argentina a Chile, tanto de ida como de vuelta, solo aceptan pesos chilenos. Además, llevar grandes cantidades de dinero en efectivo no resulta siempre lo más seguro, y puede ser riesgoso en caso de pérdida o robo.

Precio del dólar este 3 de febrero.

Pesos chilenos: opción práctica

La forma más común de pago en Chile es con pesos chilenos. La mayoría de los comercios, restaurantes y proveedores de servicios sólo aceptan esta moneda, por lo que tenerla a mano resulta indispensable.

Por eso, una recomendación habitual a turistas es cambiar algo de dinero antes de viajar, y comprar el resto con dólares en casas de cambio del país vecino, o bien en el hotel donde te hospedes.

Tarjetas de crédito y débito: comodidad y amplia aceptación

Las tarjetas de crédito y débito son ampliamente aceptadas en Chile. Usar tarjetas entonces se vuelve práctico, cómodo y ofrece la ventaja de moverse con menos efectivo encima. Además, dependiendo del banco, muchas veces es posible acumular puntos o millas para conseguir premios y beneficios.

Si los gastos realizados fuera del país se pagan con tarjeta de crédito, el consumo será convertido a dólares y así se reflejará en el próximo resumen de cuenta, mientras que por separado se detallará la percepción del 30% en pesos (como adelanto de Ganancias o Bienes Personales). Habrá entonces dos opciones: saldar esa deuda usando pesos o usando dólares.

En caso de abonar con pesos, el precio final del dólar surgirá de sumar el tipo de cambio oficial (la cotización a la fecha del pago del resumen) más el 30%. Pero si «dólar tarjeta» está más caro que el dólar MEP, por lo tanto te conviene comprar dólar MEP y utilizar esos dólares desde su caja de ahorro para pagar la liquidación de la tarjeta de crédito.

¿Cuál es el límite para gastar en Chile evitando el impuesto aduanero?

Quienes planean hacer compras en Chile y volver cargados de productos deben tener en cuenta que, al reingresar a la Argentina, deberán pasar por una inspección de Aduana. Y que tendrán que pagar un impuesto si excedieron la franquicia vigente.

El límite de gasto libre de impuesto varía según el medio de transporte utilizado:

En auto: U$S 300 por persona.

En avión: U$S 500 por persona.

Free Shop: franquicia adicional de U$S 500.

Los menores de 16 años tienen la mitad de la franquicia de los adultos. Si se superan estos límites, hay que pagar un impuesto del 50% sobre el excedente. Asimismo, es importante declarar todos los artículos de tecnología que se lleven al salir del país para evitar problemas al regresar.