Video | Nadaban en Puerto Madryn y muy cerca de ellos, unas ballenas los acompañaban

Otoño en Puerto Madryn: ballenas al alcance de la mirada y el mate en mano. Fotos y video: @fotero_patagonico.

Luis Pereyra, el famoso «Fotero Patagónico», arrancó esa mañana como siempre: con unos buenos mates y la paz del hogar. En otoño los días se acortan, así que prefiere sacrificar la siesta. Por eso, cuando terminaron de almorzar con su mujer, prepararon todo para ir a disfrutar de los últimos soles de mayo en la costa. Allí lo esperaba una de esas escenas que Puerto Madryn siempre le guarda las ballenas o cualquier integrante de la fauna marina de este rincón mágico de la Patagonia.

“Hoy hacen 20 grados, y el jueves también estaba así. Acá en el sur no es el frío, lo que te arruina es el viento, pero si no hay viento, no se siente”, cuenta Luis (@fotero_patagonico). Al llegar, vieron a la escuela de nadadores Latitud 42 en el agua. Ellos iban con la idea de tomar unos mates hacia la Curva del Indio, una zona más tranquila. Fue entonces cuando él notó que había ballenas cerca del centro.

Mientras su esposa conversaba con una amiga, Luis empezó a filmar. No alcanzó a ver a los nadadores en ese momento, pero sí la boya que ellos suelen dejar en el agua. “Ya van a volver”, pensó. Los esperó, y cuando los vio regresar, se ubicó de modo que la ballena quedara de fondo. “Con el zoom parece que estaban ahí nomás, pero estarían a unos cien metros”.

Ballenas en el centro y una postal inesperada de otoño en Madryn. Fotos y video: @fotero_patagonico.

Eran cuatro ballenas, Luis dice que aparentemente están en época de cópula. “Iban, volvían, giraban. En esta época vienen a copular y a parir. Yo digo: si a mí me asombra que vivo acá y las veo siempre, lo que será para la gente que viene de otros lugares. Acá, en plena ciudad, vos te girás y tenés una ballena ahí nomás”.

Los días de otoño en Madryn son un lujo. No hay viento y las temperaturas son muy agradables. A la mañana, Luis escuchó por la radio que se habían contabilizado 53 ballenas solo en esa zona. “Se ven muy bien cuando el mar está calmo. A veces la gente no se da cuenta, pero una vez que vos les decís, ya las siguen con la vista”.

El 10 de junio habilitarán la Temporada de avistaje de ballenas, y también el camino a El Doradillo, que fue esfaltado. Fotero lo celebra: de los 50 kilómetros que antes había que hacer, ahora serán solo 14, y además sumarán una bicisenda para llegar sin gastar un peso. “Yo hoy voy a sacar fotos. A las 14 está la marea alta y es cuando se arriman. Pasan muy cerca, como de una vereda a la otra, 25 metros. Era una cantera de la que sacaban piedras, entonces es profunda. Eso va a ser un boom de gente. Además hicieron baños y acomodaron todo, le dieron la importancia que tiene que tener. Es gratis: te llevás el termo, unas galletitas, y listo”, dice.

El famoso cazador de imágenes

Luis Pereyra, conocido en redes sociales como Fotero Patagónico, es un fotógrafo radicado en Puerto Madryn desde hace más de 40 años. Llegó al sur buscando su lugar en el mundo y lo encontró junto al mar, primero como trabajador en un canal de cable y luego, ya con más tiempo libre, entregado de lleno a su verdadera vocación: la fotografía.

En Facebook (Fotero patagónico) publica casi a diario escenas de la Patagonia que capta con su cámara y su sensibilidad. Su objetivo, dice, es que quienes no están ahí puedan ver lo mismo que él, sentir lo que él siente. Con ese espíritu, recorre la región cámara en mano, atento a los pequeños milagros cotidianos que lo rodean.

Su estilo es sencillo, cercano, sin pretensiones. “Sacar fotos en Madryn es fácil, es demasiado linda”, repite, aunque sus seguidores no le aceptan la modestia. “El otro día estaba sacando fotos, había un pibito pescando y salió la cola de una ballena atrás”, cuenta. “A mí me gusta la cordillera, pero es muy estática. Yo necesito agua, porque acá todos los días es diferente y te sorprende”.

Fotos y video: @fotero_patagonico.

Así, su lente captura ballenas, paisajes, lunas llenas y escenas inesperadas, como la de una joven bailando al borde del mar mientras un rayo de sol rompía las nubes y las gaviotas alzaban vuelo. Una escena mágica que no fue a buscar, pero que lo encontró a él. Como le pasa siempre, en tantos años que anda por la Patagonia con la cámara al hombro, una sonrisa tranquila y los ojos bien abiertos.