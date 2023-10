Votar o viajar: ¿Qué pasará con el feriado del 20 noviembre?

Las elecciones generales 2023 dejaron como resultado que Sergio Massa y Javier Milei deben enfrentarse el próximo domingo 19 de noviembre en el balotaje presidencial y la pregunta ¿Qué va a pasar con el feriado del 20 de noviembre, jornada en la que se celebra el Día de la Soberanía Nacional? es la gran pregunta desde ese día y todo parece indicar que el día posterior a la segunda vuelta, habrá feriado en el país.

La semana pasada, la propia portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, había rechazado que el Gobierno estuviera analizando el tema. Por su parte, la Cámara Nacional Electoral (CNE) solicitó de manera formal al Poder Ejecutivo que traslade el feriado del 20 de noviembre para evitar el ausentismo en el balotaje.

Ayer, finalmente el gobierno ratificó al diario LA NACION que, por motivos de “previsibilidad” y para favorecer el movimiento turístico, no correrá el feriado del próximo lunes 20 noviembre. “Era algo establecido hace mucho. No podemos desarmarle la vida a la gente que ya tenia reservado y pagado su salida. Además, este no es feriado puente que son los que establece el Poder Ejecutivo. Está establecido por ley y habría que dictar un DNU”, destacaron al diario porteño representantes desde Casa Rosada.

Con su pedido, la CNE buscaba desincentivar el turismo y garantizar la presencia y participación de los ciudadanos en los comicios. Según informaron desde el ministerio de Turismo, la cantidad de viajeros en un fin de semana largo es muy variable y depende de una innumerable cantidad de factores, como la época del año, la etapa del mes, la cercanía de otros feriados. Lo normal, aseguraron, es que viajen entre 600 mil y 3 millones de personas durante un fin de semana de tres días. Pero en este caso esperan una menor actividad turística, debido al impacto de las elecciones presidenciales.

En cuanto al turismo de cabotaje, los referentes del sector, sostienen que el escenario está dado para que el número de viajeros sea más cercano al medio millón de personas que a las 3 millones que registró como máximo en un feriado largo. Referentes de las agencias de turismo de diferentes provincias destacaron que hay pocas consultas para viajar durante el fin de semana del 18 al 20 de noviembre, pero se trata de un movimiento que está dentro de lo esperado.

En Alto Valle, los destinos de cercanía serán los elegidos de los turistas

Villa El Chocón

Una alternativa, para una escapada cercana al Alto Valle es Villa El Chocón, que se postula como destino para que puedas cortar con la rutina. El museo los feriados está abierto de 9 de la mañana a las 7 de la tarde. También se pueden visitar otros lugares:

El Sitio Las Huellas: En la costa noroeste del lago Exequiel Ramos Mexía, desde la localidad de Picún Leufú hasta Villa El Chocón, se encontraron desde 1979, abundantes huellas pertenecientes a dinosaurios carnívoros y herbívoros y se pueden recorrer.

El Museo del Botón: Es un museo privado ubicado en el Barrio Llequén, su propietaria la Sra. Mirta Palandri, una amante de los viajes y de las culturas, colecciona botones y transmite las historias de más de 20.000 botones cuidadosamente expuestos.

En estos días también se recomienda dar una vuelta por el complejo hidroeléctrico y conocer la obra que dio vida a esta localidad y que hoy genera energía limpia para gran parte del país.

En la página web https://villaelchocon.gob.ar/ tienen disponible toda la información necesaria para planificar tu viaje. Y en las redes los encontrás como @turismovillaelchocon.

Bodegas

Los recorridos por las bodegas neuquinas, o por las que conforman los Caminos del Vino de Río Negro son una opción. Se trata de una propuesta que fusiona naturaleza, tradición y sabores, recupera la historia de la vitivinicultura provincial, la producción de los vinos en bodegas abiertas al turismo.

En Río Negro los y las turistas que opten por visitar la región tendrán la posibilidad de elegir entre diversas alternativas, dentro de las que se encuentran las visitas guiadas por las instalaciones de las bodegas y las catas con degustación de platos basados en productos netamente rionegrinos y en algunos casos ofrecerán hospedarse en los pintorescos alojamientos que contienen.

Para visitarlas, hay cinco bodegas a pocos kilómetros de Neuquén

Bodegas de Neuquén: Vinos ricos que deleitan a los paladares del mundo nacen en las chacras de San Patricio del Chañar. Las bodegas Del Fin del Mundo, Malma, Familia Schroeder y Secreto Patagónico son modernas, están equipadas con la última tecnología y preparadas para recibir a los turistas.

En todas las bodegas se pueden realizar visitas guiadas, comprar y degustar de vinos, y saborear platos elaborados por especializados chef. Están ubicadas a 48 km de la ciudad de Neuquén, para llegar hay que acceder por las rutas provinciales Nº 7 y Nº 151, cruzando el Dique Ingeniero Ballester.

Bubalcó Patagonia

Siempre es un buen plan. Con una disponibilidad de senderos que suman un total de 5 kilómetros de extensión, el parque, de impronta moderna, recibe durante todo el año a más de cuarenta mil visitantes, principalmente de la Norpatagonia y del resto del país. El predio de 34 hectáreas dispone de sectores de descanso, sanitarios y una amplia confitería. El recorrido tiene una duración de 3 horas aproximadamente. Contacto: 2984731612.