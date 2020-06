Vuelve Erasure: nueva canción y un top five de clásicos

Erasure anunció en su cuenta de Instagram la salida de su nueva canción "Hey Now (Think I Got a Feeling)", que no es otra cosa que el primer adelanto The Neon, el nuevo disco del dúo que saldrá el 21 de agosto.

“Sentí que estaba dentro de un juego de realidad virtual. Me encantó que se sintiera como un mundo diferente. Eso es lo que quiero que transmita nuestro nuevo álbum", describió el cantante Andy Bell en un comunicado de prensa.

"The Neon es un lugar imaginario que ponemos en el mundo real. Podría ser un club nocturno, un comercio, una ciudad, un café, un país, una habitación, un restaurante o cualquier otra cosa. Es un lugar con una luz cálida y brillante y este álbum te lleva allí", describió el grupo en el mismo texto publicado en sus redes sociales.

Con más de 30 años de carrera y más de de 25 millones de discos vendidos, canciones que ya son clásicos, como “Oh L’Amour”, "A Little Respect", "Sometimes", "Ship of Fools" o "Chains of Love" siguen sonando en radios y playlists ochentosas que se precien de tales.

Erasure está conformada por el compositor y tecladista Clarke Vince, cofundador de Depeche Mode, y el cantante y letristaAndy Bell.

Top Five de Erasure en videoclips