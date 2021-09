Vuelven las bicicletas de uso comunitario en Neuquén

El programa municipal SiBici se activará a partir de hoy en Neuquén. Tendrá unas 40 bicicletas de uso comunitario en las paradas del centro, o en la terminal de ómnibus o en el paseo costero Horacio “Pechi” Quiroga.

Las bicicletas no se estaban usando porque no funcionaba el sistema municipal de préstamo. Las estaciones fueron vandalizadas y el programa mediante el cual los vecinos se inscribían para anotarse como usuarios, no respondía. La mitad de las bicicletas no estaba o quedaron en malas condiciones de uso, según se reconoció desde la comuna.

A partir de que que el soft fue actualizado por la secretaría de modernización y se tomó el control de los permisos y usuarios, se activaó nuevamente para el uso de las bicicletas desde las 3 estaciones en funcionamiento, además de incorporar una nueva estación en el municipio de Gran Neuquén (Godoy y Novella), informó el secretario de Movilidad de la comuna, Santiago Morán.

El uso público de las bicicletas requiere de un paso previo de inscripción en el sistema para acceder a las bicicletas en cada estación. Este trámite se realizaba vía correo electrónico o en la página de la municipalidad, donde el botón para la inscripción ya está en funcionamiento. “La empresa que controlaba el sistema de constatación y gestión, se había retirado; el software estaba desactualizado, esto se hacía también con un aporte empresario del Casino” que dejó de realizar el aporte, dijo el funcionario.

Morán indicó que se ubicaron las bicicletas y de un plantel de 40, se contaban con 20. Por concurso de precios se realizó una adjudicación con una bicicletería de la ciudad que se ocupará del mantenimento de las bicis y de que en cada estación se encuentre con disponibilidad de unidades al término de la jornada de luz, a su vez también responsable por el registro y el anclaje de cada unidad, para reportarlo a la comuna.

“La municipalidad tendrá a su cargo la administración del sistema, a través de Modernización y de la secretaría de Movilidad. Vamos a incorporar la semana que viene un cuarto punto o estación en la municipalidad del Oeste, lo que mejorará el circuito punto a punto”, sostuvo Morán.

Hasta la gestión anterior, el uso delas SiBici fue mayoritariamente recreativo, por eso nació con la estación de la isla 132, en Río Negro casi Democracia, a la vera del río Limay. El uso de paseo, con la estación en el municipio del Oeste, permitirá que los vecinos puedan ir desde Novella y Godoy hasta la administración municipal en el microcentro, con la conexión de las bicicletas en la estación de Olascoaga, por ejemplo.

Esa función se había planificado en la gestión anterior con la estación de la ETON, también en funcionamiento a partir de la reinauguración del sistema.