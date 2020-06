Wilkerson y Johnson, los extranjeros que juegan en la zona, hablaron sobre racismo

Howard Wilkerson, actualmente en Centro Español, y Byron Johnson, de último paso por Pérfora de Plaza Huincul, mantuvieron una interesante charla en un Instagram Live donde hablaron sobre el racismo en Estados Unidos y también en nuestro país.

Durante una hora, los americanos contaron en español vivencias personales, tanto adentro como afuera de la cancha, analizaron el presente e hicieron un breve repaso sobre la historia y la cultura de la raza negra.

"Estoy triste por lo que esta pasando en mi país, es complicado y no voy a tener todas las palabras para explicar lo que pasa pero quiero hablar con ustedes, mi gente latina de todos los lugares donde jugué: Argentina, Uruguay y Chile. Voy a charlar con un amigo, Byron Johnson, vamos a hablar mucho de lo que esta pasando en este momento porque yo siento que ustedes necesitan saber la historia y porque somos como somos", arranca Wilkerson, que también jugó en Atenas de Patagones.

A partir de lo sucedido con el asesinato de George Floyd, los extranjeros dialogaron e intercambiaron opiniones acerca de cómo ven ellos el racismo en nuestro país.

A lo largo de la charla, Johnson enfatizó: "Cuando estés al lado mio por favor no uses la palabra negro. No me gusta que me describan por mi color. A mis compañeros les pido que no me digan así".

También hablaron sobre como ven ellos al racismo en nuestro país. "Acá hay más clasismo que racismo", indicó el interno de Pérfora.

Wilkerson, por su parte, agregó mate en mano: "amo estar acá, a veces me dicen que aquí no hay racismo pero también les quiero contar que esta acá. Por lo que vivimos, cuando nos dicen negros a nosotros nos hace mal. Que nos llamen solo por el color de piel, no es bueno. Puede parecer chiste pero no lo es".

A su vez, los experimentados internos explicaron que muchas veces tienen que hablar con los "rookies", los novatos, durante los partidos para pedirles calma y comprensión. "No hace falta que digan insultos racistas para alentar a tu equipo", agregó Johnson.