Es muy probable que en las últimas semanas hayan leído o escuchado al menos una vez la palabra “workation”, sea en el ámbito laboral o por boca de algún amigo o conocido. Y si no lo hicieron, no se preocupen: ya lo van a escuchar más seguido.





Es que este término, que hace referencia a una nueva metodología de trabajo, está cada vez más de moda. Pero comencemos por el principio: ¿qué es el “workation”?

Básicamente, el término surge de la combinación de dos palabras en inglés, “work” (trabajo) y “vacation” (vacaciones). Esto significa que es una modalidad en la que los empleados no se toman sus vacaciones habituales durante el año, sino que a veces coordinan para llevar adelante más días de descanso con la condición de también trabajar durante parte de esos días. Si bien es una modalidad en la que los freelancers se sienten más cómodos, está empezando a hacerse extensiva al resto de los empleados.

Esta nueva forma de trabajo ganó adeptos rápidamente en todo el mundo, a punto tal que son cada vez más las empresas que realizan convenios con hoteles o demás alojamientos para que haya un apartado específico para usuarios que realicen workation, ofreciendo así combos para descansar en familia y trabajar al mismo tiempo.

Así como esto se transformó en una tendencia global, tenemos varios casos en la zona que sirven como ejemplo de esta creciente tendencia. Uno es, sin dudas, Villa La Angostura. Así lo explica Andrés Abate, consultor y emprendedor que forma parte del staff de Aintegra, una consultora patagónica.



AiEspacio, uno de los alojamientos para workation de la región.



“Trabajar en viaje, o disfrutar trabajando… de ahí viene el concepto de workation. No trabajemos en vacaciones: estemos de vacaciones mientras trabajamos. A eso queremos llegar”, explicó Abate en una nota realizada con el coach Sergio Braggio.

El ingreso al universo del workation concibe, entre otras cosas, un cambio de paradigmas para lo que tradicionalmente consideramos trabajo y vacaciones. “El trabajo no debe ser un limitante que solo produce un bienestar futuro. Debe ser un proceso integral. A partir de esa convicción desarrollamos nuestras propuestas. Entre otras cosas, creo o propongo que dejemos de hacer el turismo del ir para pasar al turismo del ser. Tenemos una concepción de que turismo es ir a un lugar y conocerlo, pero el turismo es una actividad inherente al ser humano. Creo que es posible vivir en un estado turístico, de descubrimiento, y puede ser compartido con el tiempo que uno trabaja”, relató Abate.

Así, Villa La Angostura crece como uno de los destinos más elegidos. Según el consultor, “nuestra intención es que este pequeño paraíso, reconocido por sus virtudes naturales y turísticas, sea reconocido también por tener profesionales que puedan brindar servicios de calidad; y que pueda ser también nido de otros profesionales y proyectos que desde acá tengan una oferta profesional para todas partes”.

Otro gran ejemplo a nivel regional es Patagonian, la empresa privada de tecnología más grande de la región. Fundada en 2011, la empresa considera el workation como una opción para sus empleados hace ya 6 años, aunque en esta oportunidad se sumaron variantes “a corto plazo”.



Permitirse combinar descanso con trabajo es una de las necesidades que surgieron a partir del home office y el trabajo remoto en pandemia.



“El objetivo del beneficio es vivir las experiencias locales, tanto laborales como de residencia, con todos los gastos cubiertos y sin usar sus días de vacaciones”, explica Mariana Riva, quien lidera el proceso desde el área de Recursos Humanos de Patagonian. ¿Qué significa esto? Que cada grupo de colaboradores podrá elegir ir a trabajar a lugares como Villa La Angostura o Mendoza (por ejemplo), compartir la experiencia con el resto de sus compañeros y, de yapa, no utilizar días de licencia y con todos los gastos cubiertos, detalle no menor.

“Nosotros trabajamos con gran parte de nuestro staff 100% remoto desde hace años, antes de la pandemia y priorizando la calidad de vida”, detalla Riva.

¿Es posible implementarlo en todos los puestos? Claramente no, pero no quedan dudas que este proceso llegó para quedarse y se irá haciendo extensivo. Lo que en un principio parecía posible solo para freelancers alcanza cada vez más ámbitos. Y a este paso, no es de extrañarse que lo que hoy es tendencia se transforme en algún momento en rutina.



¿Por qué se erigió Villa La Angostura como eje del workation regional?



“La idea de transformar Villa La Angostura en una aldea turística digital la tenemos hace varios años. Lo reforzamos durante 2017 y 2018 creando Aintegra”.

“Básicamente consistía en desarrollar servicios remotos desde este lugar. Allá por febrero o marzo de 2020, previo a la pandemia, pensábamos en lo que podía ocurrir más allá del 2030 con el trabajo remoto, el home office, la economía colaborativa… Ese artículo no se escribió por la pandemia, pero lo retomé en abril y lo titulé “más allá del Covid”.

“Nos adelantamos diez años con esto”, relató Abate, al tiempo que aseguró que “hoy todas las empresas se dieron cuenta que aquello que parecía una barrera cultural (que las personas trabajen desde cualquier lado) de golpe se transformó en una necesidad e inclusive en la única forma de mantenernos activos”.