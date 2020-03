Xavi se preparar para volver al Barcelona, ahora como DT

“Nadie tóxico cerca del vestuario”, puso como condición el ex jugador del Barcelona.

La leyenda barcelonista Xavi Hernández, actual director técnico del Al-Saad de Qatar, proyectó el comienzo de “un trabajo de cero” en el Barsa, para lo que planteó la necesidad de que haya “mucha sintonía” entre la directiva y el cuerpo técnico.

“Tengo claro que quiero volver, me hace mucha ilusión. Ahora que ya me he visto entrenando (desde el año pasado dirige al club qatarí), creo que puedo aportarle cosas a los jugadores”, asumió Xavi .



Para su retorno al club como DT, Xavi exigió trabajar junto con personas “de confianza y sin nadie tóxico cerca del vestuario”.

“Estamos hablando de Carles Puyol, que fue capitán de Barcelona, y Jordi Cruyff, muy buen negociante y con mucha experiencia en la secretaría técnica. Soy muy de equipo, no quiero decidir solo. Aquí las decisiones las tomamos con el staff, es una estructura horizontal, de consenso, aunque la última palabra me corresponda a mí”, explicó Hernández, ganador de 25 títulos -cuatro Champions League- en 17 años como futbolista del Barcelona (1998-2015).