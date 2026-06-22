Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 22 al 26 de junio por el chef Roberto Montiel

Otra semana mundialista donde, con tanto nervio, no se nos ocurre qué cocinar. Pero eso no es problema porque nosotros te ayudamos con esa parte del día. El menú de cinco platazos por estos días está bajo la tutela del chef ejecutivo Roberto Montiel. Preparaciones con ingredientes que conseguimos con facilidad, además son recetas gourmet con sabor a hogar. Entonces a ponerse las pilas para sacar nuestra mejor versión con semejantes propuestas.

Roberto Montiel, chef ejecutivo – Casa Blanca Restaurante y Eventos Del grupo Global.



Lista de compras

600 gr carne picada de ternera

2 berenjenas grandes

50 gr queso rallado

1 botella de tomate triturado

6 huevos

250 gr manteca

1 litro leche

250 gr carne de cerdo picada

4 cebollas

100 ml de jerez seco

200 gr arvejas congeladas

800 gr papas

150 gr queso gruyere cortado fino

500 gr pasta seca Caracolas

50 gr pasas de Corinto

25 gr piñones

250 cc crema

curry en polvo

150 gr jamón cocido

2 dientes de ajo

150 gr queso rallado

150 gr pan rallado

hojas de salvia

3 peras grandes

200 gr chocolate fondant (para derretir)

azúcar

500 gr harina

3 huevos

1 sobre de levadura

1 limón

LUNES: Tarta de chocolate con peras



Ingredientes (para 4 personas):

– 3 peras grandes

– 200 g chocolate fondant

– 150 g manteca

– 150 g azúcar

– 150 g harina

– 3 huevos

– 1 sobre de levadura

– 1 cda. azúcar

– 1 limón



Preparación

1. Preparar las peras: pelarlas, retirarles el corazón y cortarlas en cuartos. En un cazo, mezclar 1 vaso de agua con el zumo de limón y 1 cucharada de azúcar. Cocinar a fuego suave hasta que el azúcar se disuelva. Incorporar las peras y cocerlas durante 10 minutos, girándolas con cuidado de vez en cuando. Escurrir y reservar.

2. Hacer la base: en un cuenco, batir la manteca reblandecida con el azúcar hasta obtener una mezcla blanca y cremosa. Añadir los huevos de a uno, batiendo con varilla eléctrica después de cada incorporación.

3. Incorporar los secos y el chocolate: agregar el chocolate previamente fundido con un poco de agua y mezclar bien. Luego, añadir la harina y la levadura tamizadas, sin dejar de batir, hasta integrar todos los ingredientes.

4. Hornear y enfriar: engrasar un molde redondo de borde alto con un poco de manteca y verter la preparación. Distribuir encima los cuartos de pera, hundiéndolos ligeramente. Cocinar en horno a fuego medio durante 40 a 45 minutos. Desmoldar sobre una rejilla y dejar enfriar antes de servir.

MARTES: Albóndigas a la milanesa



Ingredientes (para 4 personas):

– 150 gr jamón cocido

– 2 papas hervidas

– 2 huevos

– 2 dientes de ajo

– 1 cda. queso rallado

– pan rallado

– hojas de salvia

– aceite

– sal y pimienta



Preparación

1. Preparar la papa: picar muy fino el jamón y mezclarlo con las papas hervidas. Colocar la preparación en un bol, añadir 1 huevo entero y la yema del otro, y sazonar con sal y pimienta. Agregar el queso rallado y trabajar la mezcla hasta obtener una masa homogénea y bien ligada.

2. Batir la clara: batir la clara restante con una pizca de sal hasta que quede espumosa.

3. Formar y rebozar: con la masa preparada, formar las albóndigas. Pasarlas primero por la clara batida y luego por pan rallado, cubriéndolas de manera uniforme.

4. Aromatizar el aceite y freír: calentar aceite en una sartén. Dorar los dientes de ajo junto con unas hojas de salvia para perfumar el aceite; luego retirarlos. Freír las albóndigas en ese aceite aromatizado hasta que estén doradas.

5. Escurrir y servir: a medida que estén listas, colocar las albóndigas sobre papel absorbente. Servirlas recién hechas, sobre un lecho de lechuga u otro vegetal verde.

MIÉRCOLES: Caracolas al curry



Ingredientes (para 4 personas):

– 500 gr pasta seca Caracolas

– 2 cebollas

– 50 gr pasas de Corinto

– 25 gr piñones

– 250 cc (1 vaso) de crema

– 1 cdita. rasa de curry en polvo



Preparación

1. Preparar las cebollas: pelarlas, cortarlas en rodajas muy finas y cocinarlas en un poco de manteca. Mantenerlas tapadas y a fuego suave hasta que estén tiernas, pero aún firmes.

2. Hacer la crema de curry: añadir las pasas, previamente remojadas y escurridas, junto con los piñones. Saltear durante unos minutos. Incorporar la crema, espolvorear con el curry y mezclar bien. Reservar.

3. Cocinar y mezclar la pasta: hervir la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Escurrirla ligeramente y colocarla en una fuente de servir. Agregar la crema de curry y mezclar hasta integrar bien.

Nota: antes de servir, probar la salsa de curry y ajustar la sal si fuera necesario.

JUEVES: Hamburguesas a la jardinera



Ingredientes (para 4 personas):

Para las hamburguesas

– 250 gr carne de ternera picada

– 250 gr carne de cerdo picada

– 1 cebolla

– 50 gr miga de pan remojada en leche y escurrida

– 1 huevo

– nuez moscada

– sal y pimienta

Para la salsa

– 1 cebolla

– 1 cda. tomate triturado

– 100 ml de jerez seco

– 3 cucharadas de agua

Para la jardinera

– 200 gr arvejas congeladas

– 150 gr papas

– 150 gr manteca

– 150 gr queso gruyere cortado fino



Preparación

1. Preparar la salsa: sofreír la cebolla bien picada en un poco de aceite hasta que esté dorada. Añadir el jerez y dejar reducir unos minutos. Incorporar el tomate triturado y 3 cucharadas de agua. Cocinar a fuego suave durante 5 minutos y reservar.

2. Cocinar la jardinera: cortas las papas y las zanahorias en cubitos. Hervirlos junto con los arvejas hasta que estén tiernos. Al momento de servir, saltearlos en una sartén con manteca para darles brillo y sabor.

3. Formar la mezcla de hamburguesas: combinar todos los ingredientes de las hamburguesas en un bol. Amasar hasta integrar bien y dejar reposar durante 1 hora para que la mezcla tome consistencia.

4. Dar forma y cocinar: dividir la mezcla en cuatro porciones, formar las hamburguesas y enharinarlas ligeramente. Freírlas en aceite, a fuego suave, hasta que estén doradas y cocidas por dentro.

5. Montar y gratinar: colocar las hamburguesas en una fuente, rodearlas con la jardinera y verter la salsa por encima. Decorar con tiras de queso Gruyere y llevar al horno durante 8 minutos, hasta que el queso se funda ligeramente.

VIERNES: Moussaka



Ingredientes (para 4 personas):

– 1 cdita. sal

– 300 gr carne picada de ternera

– 2 berenjenas grandes

– 50 gr queso rallado

– 150 ml tomate triturado

– 2 yemas de huevo

– mantequilla

– aceite

– sal y pimienta

Salsa bechamel

– 250 cc leche

– 1 cda. harina

– 1 cda. manteca

– nuez moscada

– sal y pimienta



Preparación

1. Gratinar y servir: espolvorear la superficie con queso rallado y cocinar en horno medio durante 30 minutos, hasta que la superficie quede dorada y la preparación esté bien caliente.

2. Preparar las berenjenas: lavar las berenjenas y cortarlas en rodajas. Espolvorearlas con abundante sal y dejarlas reposar durante 1 hora para que suelten el líquido amargo. Luego, enjuagarlas con agua fría, secarlas bien y freírlas en aceite hasta que estén doradas. Reservar.

3. Preparar la bechamel: derretir la manteca en una olla a fuego medio, evitando que se queme. Agregar la harina y revolver constantemente hasta formar una mezcla homogénea.

Incorporar la leche caliente de a poco, sin dejar de revolver, hasta que la salsa empiece a espesar. Retirar del fuego, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Añadir las yemas de huevo y mezclar hasta integrar.

4. Cocinar la carne: calentar un poco de aceite en una sartén y freír la carne picada hasta que esté dorada. Salpimentar, verter el vino y cocinar a fuego fuerte hasta que el alcohol se evapore.

5. Completar el relleno: agregar el tomate triturado a la carne. Cocinar durante 20 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que la preparación tome cuerpo.

6. Armar la moussaka: en una fuente para horno, alternar capas de carne, rodajas de berenjena y bechamel. Repetir hasta completar la fuente y terminar con una capa de bechamel.