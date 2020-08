Ya son 18 los casos activos de coronavirus en Viedma

En la jornada de hoy, Río Negro rompió el récord de contagios en un día con 235 y en la capital rionegrina se registraron cuatro casos nuevos.

En total hay 18 casos activos en Viedma, más de la mitad que hace una semana atrás. El ritmo de duplicación va en ascenso y hasta el momento hay más de 120 personas aisladas en la ciudad.

Por otra parte, se informó que hubo 216 casos sospechosos descartados en la Provincia, de los cuales 12 son de Viedma.

"La determinación de si hay circulación viral o no como ciudad, lo determina Nación. Nosotros podemos pensarlo cuando aparecen muchos casos que no le encontramos nexo pero no sería en este momento y en este caso, porque recién empiezan los estudios y tardan en saberse", aseguró la secretaria de Políticas Públicas de Río Negro, Mercedes Iberó.

Agregó que "igual es preferible que todos creamos que si hay circulación viral y nos comportemos como si tuviéramos circulación de muchísimos virus y de muchas personas contagiadas en la ciudad".

Sobre los estudios de los nexos por los 18 casos activos en Viedma, Iberó afirmó que "en casi todos los casos está determinado, faltan algunos pero es porque están en estudio. Aún no se sabe y a veces lleva un tiempo, no es que de un día para otro sabemos cuál es el nexo".

También, se informó que hay 36 camas libres de terapia intensiva en Río Negro y se aclaró que en Viedma hay un 45% de ocupación.