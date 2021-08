Ya tienen fecha las elecciones Petroleros para reemplazar a Pereyra

Luego de los reiterados reclamos del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, finalmente recibieron la luz verde de la Junta Electoral para realizar las elecciones que por primera vez en más de 40 años no tendrán la figura de Guillermo Pereyra.

Así lo confirmaron desde el gremio que por ahora lidera Pereyra, pero que tiene como principal candidato al actual secretario administrativo, Marcelo Rucci. Según definieron las autoridades, los comicios se realizarán el próximo 20 de octubre.

“No ha sido un camino fácil el que nos trajo hasta aquí. Hemos luchado mucho y he dejado mi vida en este sindicato que me tocó parir para defender los sagrados derechos de los trabajadores, que eran sometidos y abusados por las empresas. Hicimos mucho y queda mucho por hacer”, expresó Pereyra en una asamblea que realizó hoy temprano.

Las elecciones se encontraban suspendidas por decisión del ministerio de Trabajo, en el marco de las medidas sanitarias dispuestas en un contexto de pandemia. Por esto es que las autoridades actuales tienen los mandatos prorrogados de manera legal, pero vencidos.

Hace más de dos semanas que las autoridades del sindicato comenzaron una gira por diversos yacimientos de la Cuenca Neuquina y Vaca Muerta en modo campaña. En todas las asambleas justificaron el acuerdo de Sustentabilidad y Empleo que firmaron el año paso y también ensancharon la figura de Rucci, que irá como principal candidato de la agrupación Azul y Blanca.

“Marcelo es un hombre leal, joven y una experiencia magnífica en su gestión al frente del municipio de Rincón de los Sauces. Es una persona con trayectoria y profundo conocimiento del sector, se trata de la persona adecuada para los tiempos que se vienen en la industria”, señaló Pereyra.

Esta mañana los titulares del sindicato lideraron una nueva asamblea en la base de la empresa Weatherford, en Neuquén Capital. En el encuentro, Rucci aseguró que la industria atraviesa un momento totalmente diferente al del año pasado, aseguró que están “despegando” y que ahora la lucha pasa por terminar la “precarización de los trabajadores”.

“Hemos sido pacientes y hemos ido a través del diálogo. Pero si es necesario vamos a transformar los yacimientos en campos de batalla”, aseguró Rucci.