Juan Solorza trae “Lúpulus” a la segunda edición de la feria Yo Como

- No tengo uno en particular, me gusta trabajar con variedad e ir investigando y probando. Creo que prefiero aque producto del cual conozco el origen a través de su productor, cómo fue su elaboración, su metodología y cómo llega hasta mis manos. Esa, creo es una forma de asegurarse de tener un buen producto. Luego está en mí manipularlo bien y darle una cocción acorde a la receta.

De mis viajes por el norte del país lo que me llamó la atención además de la infinidad de productos y variedades es la energía especial que sentí, una magia te diría, en cuanto a los colegas gastronómicos que tuve el gusto de conocer, las charlas, las sensaciones que me transmitieron eso es sin duda algo mágico que evidentemente vienen de sus creencias, y lo transmiten a los demás.

- Versátil sería la palabra. Por el hecho de que trato de aprender todo el tiempo y ser amplio en técnicas y en usos buscando lo mejor que consiga en el momento. Me voy adaptando a eso, en Catriel, se dificulta el acceso a determinados productos por una cuestión geográfica, por ahí aparecen productos, por ahí no, tal vez eso hizo en estos últimos años que yo trabaje así de manera tan versátil.

- Viene de toda la vida, mi vieja es una gran cocinera, fue vendedora de ollas de toda la vida, de las cuales ella hacía demostraciones con comidas como para venderlas y entonces en casa siempre teníamos, veiamos eso y cocinaba muchisimo y bien. Al tener las demostraciones con esas mujeres cocinando en casa, (somos cuatro hermanos varones), a mi se me despertó el amor por la cocina y era el encargado de cocinar cuando no estaban mis viejos, además de estudie gastronomia y turismo y siempre mis gustos fueron muy concretos, tanto por el turismo como por la gastronomía

- ¿Cuándo te diste cuenta que podías utilizar materia prima de la elaboración de cerveza en tu cocina?

- Fue a través de unos amigos que tienen cervecería. Estamos ligados hace varios años y eso me intereso muchisimo, hice cursos relacionados a la elaboración de la cervez y quise fusionarlos con mi cocina. Fue así que incorpore varios productos, no solo la cerveza como producto final en las recetas sino productos de la elaboración misma.

- ¿Cómo te llevás con las ferias y cual es el recuerdo de la primera edición de Yo Como?

- Tienen algo muy especial, me divierten, me encantan, en mi caso en particular por varias razones es donde salgo de las rutinas, es como que inventó un producto, siempre tengo un trabajo en particular al querer llevar un producto nuevo, tener la posibilidad de hacer lo que amo mediante el trabajo, llevando las dos cosas a cabo y complementandolo con mi familia, en la gran mayoría de los eventos los trabajo con mi esposa y mi hija de diez años. De la primera edición de Yo Como tengo el recuerdo de ser una de las primeras ferias en las que participé, tengo recuerdos muy lindas, tiene muy buena imagen, muy buen diseño. El lugar realmente transmite mucho, hubo muy buena calidad de gastronomía, que también eso siempre a uno lo inventiva y la cantidad/calidad de productores. No quiero dejar de nombrar la camaradería entre colegas, para mi fue una gran experiencia y de hecho hice grandes amigos.

- ¿Cuáles son las propuestas de menú de Lúpulus para esta nueva feria Yo Como?

- La idea de menú para la segunda edición de la feria será un confit de guanaco, algún ahumado porque es uno de los productos de elaboraciones que más hacemos, quesos y algún sándwich o algo en el que generalmente me gusta incorporar mi parte de la panadería.