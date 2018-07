Mi agenda personal por Gustavo Scattareggia

Te gusta cocinar... y mucho... ¿qué plato te gusta hacer más y por qué? Elección casi imposible, como elegir a un hijo por sobre otro. Voy a elegir uno que hago con avidez en este invierno depredador: la bagna cauda, que tiene la capacidad de sorprenderme cada vez que la como por la contundencia de sus sabores, a la vez que se resuelve con sencillez pasmosa.

Ajo y anchoas: la sencillez y la contundencia de sabor en un plato. FB personal

- Vienen amigos a casa esta noche... se armó todo a último momento... ¿con qué comida los esperás? ¿Qué te sale fantástico así de apuro? - De apuro a mi me salvan las pastas, no sin un atajo: muy probablemente saque del freezer una bolognesa estratégica que convierte cualquier pasta en un plato con buen punch (hecha con panceta y el relleno de un chorizo de cerdo). Al final queda todo al arbitrio de la imaginación que suele dar resultados maravillosos e irrepetibles; tanto que me es casi imposible citar un ejemplo; no tengan miedo: los amigos entenderán. Me retracto: ¿ejemplo? La maravillosa pizza de matambre de cerdo.

La salsa Bolognesa siempre es un gran plato. FB personal

- ¿Qué productos te gustan más, de verduras y frutas? - La explosión de sabor en la boca de un inocente tomate cherry es inapelable, a la vez que le da color a cualquier plato en que lo uses. De las frutas, me sorprende el impacto de la combinación del pomelo en la fondue de chocolate y siempre venero al ananá, quizás porque en la niñez era escaso y por su capacidad de ser una comida por sí solo en lo abrumador del verano.

- Carnes, ¿cuáles? ¿qué versión te gusta más, a la olla, al horno, a la parrilla? - Vaca y cerdo; me he alejado sin darme cuenta del pollo. Siempre voy a preferir algo a las brasas; por simple y por el ritual que implica. Siempre hay a mano un matambre de cerdo o una entraña porque son maravillosos y fáciles de cocinar, ideal para la vida del hombre moderno. Siempre, siempre, a punto o jugosas. La carne seca mata el alma.

- ¿Cómo te gusta cocinar o comer la carne de pescado? - Crudos o casi. Venero el ceviche y el nuevo-clásico, sushi. El país tiene una tradición pobrísima en cocinar pescados y es difícil, por ejemplo, comer un soberbio pacú que no esté seco, en un buen restaurant rosarino con el Paraná como paisaje; y eso es un crimen. Ese hermoso animal o digamos un dorado o un surubí, merecen ser mejor tratados Cuando cocino pescado, lo hago de forma sutil: a lo que sea que haga, apenas le menciono el calor de la hornalla y la carne del pescado sabe de lo que le hablo. De la zona, prefiero el pejerrey, con limón, pimienta, vuelta y vuelta en un poco de aceite de oliva bien caliente.

- Una receta para un amigo que recién se fue a vivir solo tras separarse. - Delivery: una pizza, mitad de roquefort y panceta, mitad napolitana con ajo y que la coma con una cerveza importada, desnudo frente al televisor viendo algo como “Narcos” o la novela de Luis Miguel. Si tiene un impulso culinario, mismo panorama, pero que se haga unos fideos con manteca, ajo, perejil y mucho parmesano. Puede alternar a este caso a un buen vino tinto. Todo debe cerrarse con un whisky y quedar desvanecido justo cuando el papá de Luismi deja de ser su representante.

- Bebidas: vino, cerveza? - Todas, de acuerdo al ánimo y a la ocasión sin que haya un criterio inflexible. Recomendación para tomar alcohol: menos, pero de buena calidad.

- ¿Tragos? - Si tengo que elegir uno, Mojito: cuando está bien hecho, cosa infrecuente, es maravilloso. Este país debería también adoptar la caipirinha. Mi amigo, el Galáctico, hizo un curso de Barman y amplió mi gusto hacia otros tragos como el Manhattan. En invierno, un simple Baileys es reconfortante.

- Harinas... ¿facturas, pan casero? - Soy un señor gordo reprimido y una simple torta frita me produce felicidad pura. De ahí en adelante, lo que sea. Receta rescatada de mamá: tortita con chicharrones de grasa.

- ¿Postres? - Un flan es el epítome en la relación entre la sencillez de elaboración con el placer que brinda. Esa sencillez me rige como principio (sobre todo por falta de habilidad) y mi caballo de batalla serán unos frutos rojos acaramelados servidos con helado de crema americana. Un dulce de alcayota o unos higos en almíbar con un queso semiduro son el cielo.

- Un libro de cocina. - “Apetites”: el último que conseguí de Anthony Bourdain; un tratado maravilloso sobre los principios más simples que debe conocer un cocinero. Un libro-objeto bellísimo.

- ¿Sos de recetas? - No; soy una bestia intuitiva que mete ingredientes hasta que quedan equilibrados. No lo recomiendo en absoluto. - ¿Hacés conservas? - No, pero me encantaría; además de que son una forma estratégica de abastecerse a uno mismo, me parece que quedan bellísimas en una cocina.