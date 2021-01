YPF modificó la oferta para los acreedores de su deuda internacional

La petrolera nacionalizada aprobó, vía el Directorio, modificaciones a su propuesta de restructuración de deuda. La nueva oferta, que incluye sugerencias de los inversores, modifica el planteo inicial presentado hace dos semanas y tendrá como fecha de vencimiento el 5 de febrero.

Ayer las asambleas con acreedores, que iban a analizar la primera de las propuestas, no tuvieron el quorum necesario. Los tenedores de los bonos estaban al tanto de que la compañía preparaba una nueva propuesta por lo que convocatoria devino en abstracto.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio la nueva oferta se extiende a los tenedores que ya ingresaron sus bonos al canje, pero se amplía también al resto de los inversores que aún no lo hicieron y pretendan sumarse.

La petrolera lanzó su programa de renegociación de más de 6.200 millones de dólares.

La apuesta de la operadora busca "fortalecer" la estructura de garantías del bono con vencimiento 2026 y atender la preocupación de los inversores de los flujos para los próximos dos años. "Al respecto, la compañía decidió reforzar la estructura de garantías del bono 2026 por medio del ofrecimiento de una prenda en primer grado sobre acciones de su subsidiaria YPF Luz, una de las mayores desarrolladoras y operadoras de plantas de generación de energía eléctrica renovable y térmica del país".

Los cambios incorporados

Sobre el flujo de intereses durante los próximos años, la compañía incorporó el pago de cupones en los tres nuevos bonos a tasas del 4% para el 2026, 2,5% para el 2029 y 1,5% para el 2033.

Adicionalmente, para incrementar el valor económico de la propuesta de canje, la compañía incrementó la tasa de interés de los nuevos bonos 2026 y 2029 del 8,5% al 9%, aplicables desde enero de 2023. Por otro lado, también modificó las estructuras de amortización de los nuevos bonos 2026 y 2029 para acortar la vida promedio, entre otras.

Estos cambios se suman al ya introducido el 14 de enero por el cual la compañía modificó las características de las mayorías necesarias para proceder con el cambio de los términos y condiciones no económicos de los bonos viejos, pasando a requerir mayoría absoluta de tenedores de cada serie.

"Difícil situación financiera"

"Estos cambios reflejan, una vez más, la visión de YPF en cuanto a su diálogo con el mercado habiendo respondido a la mayoría de las inquietudes planteadas por los inversores, dentro de las posibilidades que tiene la empresa por la difícil situación financiera que le toca atravesar como resultado de los impactos que generó la pandemia que agravaron una situación de declino de la producción de gas y petróleo que la compañía arrastraba de años anteriores", explicaron.

Los títulos que contempla el canje son: el remanente de los títulos con vencimiento en 2021 (US$ 413 millones), los 2024 (US$ 1.522 millones), 2025 marzo (US$ 543 millones), 2025 julio (US$ 1.500 millones), 2027 (US$ 1.000 millones), 2029 (US$ 500 millones) y 2047 (US$ 750 millones).

El primer vencimiento a resolver por YPF, por unos 413 millones de dólares, que ya fue refinanciado a mediados de 2020 con una adhesión de casi 60%, en marzo próximo.