Zampedri se puso la camiseta de River y tuvo que pedir disculpas

En tiempos de redes sociales, la habitual susceptibilidad del hincha del fútbol argentino le ha hecho pasar malas jugadas a más de uno.

Esta vez le pasó a Fernando Zampedri que publicó en su cuenta de Instagram una foto, junto a su familia, con la camiseta de River.

"Gracias Napoleón por otra final", escribió el delantero luego de la clasificación del Millonario en la Copa Libertadores.

Esta actitud no fue bien recibida por los hinchas de su actual equipo Rosario Central. Las críticas hicieron que hoy decida salir a pedir disculpas.

Luego de publicar una foto con la camiseta de River, festejando el pase a la final de la Libertadores, Zampedri le pidió disculpas a la gente de Central. ¡Escuchalo acá! pic.twitter.com/kruct3jkd1 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2019

"No fue con ánimo de agredir ni generar ningún tipo de problema. A los dos minutos me di cuenta que me equivoqué. Fue un grave error y pido mil disculpas", expresó el ex Atlético Tucumán en conferencia de prensa.