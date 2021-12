David Zille logró su lugar en la 44 edición del Dakar después de su gran victoria en el Rally de Andalucía en side by side. Gentileza.

David Zille será el único representante regional que tendrá la 44 edición del Rally Dakar que se largará el 1 de enero en Jeddah, Arabia Saudita, en lo que se convertirá en su primer desafío en la legendaria travesía, la más extrema en el automovilismo del mundo.

Zille se convirtió en el primero de los argentinos que se aseguró su presencia en la próxima edición del Dakar, después que se impuso como debutante en elRally de Andalucía, por lo que la organización lo habilitó para concretar su sueño de estar en la prueba más exigente que tiene el automovilismo.

En esa victoria en su categoría estuvo navegado con Bruno Jacomy y manejó con un Can Am Maverick del South Racing, equipo que se encargará de toda la logística en el exigente Dakar, aunque en la butaca derecha estará el experimentado Sebastián Cesana.

Jacomy fue contratado por un equipo para participar del Mundial de cross country, por lo que Zille sumó a Cesana, con el que realizó toda la preparación previa para el Dakar, participando en varias pruebas del certamen argentino CaNav.

En su primera experiencia en el Dakar, el piloto que nació en La Pampa pero está radicado desde hace tiempo en Neuquén, lucirá el número 446 en el Can Am del South Racing, en la clase ST4 NO.

Zille se inició en el deporte motor a los 13 años, dando sus primeros pasos en las disciplinas de enduro y motocross. Después de disputar algunas pruebas Safari y más tarde de cross country, incursionó en el Rally Argentino durante tres certámenes.

En 2018 adquirió un Side bbySide Can-Am Maverick X3 con el que comenzó su participación en el CaNav, obteniendo una victoria en su primera presentación, con buenos trabajos parciales en el South American Rally Race (SARR).

Como navegante estará Cesana, con amplia experiencia como navegante en pruebas internacionales. Es un apasionado del mundo del offroad y del cross country, que será muy importante para el buen andar de Zille en su debut en el Dakar.

«Tenemos mucho futuro juntos, ya que compartimos lasganas de divertirnos y el mismo objetivo. Queremos llegar lo más adelante posible en nuestra categoría». Sebastián Cesana será el navegante de David Zille en el Dakar.

“Estamos en un equipo de nivel como es el South Racing, donde todo el mundo quiere estar. Hicieron un gran trabajo con el Can Am a nivel de suspensiones y performance. Está claro que el objetivo es terminar el Dakar y sería ideal hacerlo entre los diez mejores”, reconoció Zille.