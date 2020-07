10 de julio del 64: el regreso triunfal de Los Beatles

El 10 de julio de 1964, Los Beatles regresaban a Inglaterra tras la exitosa gira (norte)americana; y lo hacían el día en que se editaba “A hard day’s night” , (Anochecer de un día agitado) su tercer disco compuesto por las canciones que eran parte de la banda de sonido de la película homónima, estrenada unos días antes.

Trailer de la película "A hard day's night"



Hace exactamente 56 años, aterrizaba en el aeropuerto de Liverpool, que obviamente aún no se llamaba John Lennon, luego de encabezar lo que en Estados Unidos se denominaba la “Invasión Británica”, que no era otra cosa que las bandas de rock inglesas sonando en todas las radios del país.



Tras conquistar a la juventud inglesa con su música y su estética, Los Beatles aceptaron el desafío de cruzar el Atlántico y descubrir por ellos mismos todo aquello que sucedía en Norteamérica con sus canciones y que el célebre presentador de tevé, Ed Sullivan, bautizó como “beatlemanía”. De hecho, cuando lo tuvo en su programa, The Ed Sullivan Show, el 9 de febrero del 64, Los Beatles fueron vistos por cerca de 74 millones de espectadores.

The Beatles en el último de los cuatro shows en The Ed Sullivan Show



Pero volvamos al 10 de julio de aquel año. Una multitud de fans esperaba por ellos en el aeropuerto de la ciudad natal de la banda. Una recepción inédita para una banda de rock, como si se tratara del seleccionado inglés regresando con la Copa del Mundo. Nada de eso: eran cuatro músicos volviendo de una gira.



Ese día, decíamos, salía a la venta el tercer disco del grupo, que no era otra cosa que el soundtrack de la primera de varias películas que el cuarteto filmaría. Fue el primer disco del grupo en contener solo composiciones originales y el único en que el catálogo musical estuviera firmado enteramente por Lennon-McCartney. Normalmente, Paul y John contribuían a partes iguales con sus canciones en la confección de cada álbum, pero en “A Hard Day’s Night” fue preponderante la autoría de Lennon en la composición de los temas, siendo el responsable de la mayoría de las trece canciones que se presentaron en este disco.



Tanto el álbum como la película retrataba perfectamente la clásica imagen del grupo, tal como se les veía en la cúspide de la Beatlemanía. Porque de eso se trataba, de cómo los músicos llegaban la final de cada uno de aquellos días agitados.



El lado A del álbum contenía las canciones que aparecían en la película; el lado B, en cambio, incluía temas que fueron grabados para la película, pero que finalmente no se llegaron a usar en ella. El álbum incluía los temas “Can’t Buy Me Love” y “You Can’t Do That”, aparecidos previamente en formato sencillo el 20 de marzo de 1964. El mismo día en que se había publicado el álbum, también se editó el sencillo “A Hard Day’s Night”/”Things We Said Today”.



Una vez más, volvamos a aquel día del 10 de julio de 1964. Ese día es considerado uno de los puntos de referencia en su ascenso a la fama, y desde 2008, su aniversario ha sido celebrado como el día de The Beatles en Liverpool y Hamburgo, las ciudades donde la banda sentó las bases para su estrellato.

Pero ese día no es el único Día de Los Beatles. Muchos consideran que el 16 de enero lo es porque ese día de 1957 inauguró The Cavern, el lugar donde la banda tomaría forma y tocaría por primera vez. Otros, en cambio, sostienen que el día debería ser el 6 de julio, ya que ese día pero de 1957, John y Paul se conocieron tras un concierto de “The Quarrymen” la banda de Lennon, en la iglesia St. Peter de Woolton.

Cada día tiene sus buenas razones para arrogarse el título oficial, pero, como bien sabemos, todos los días son el Día de Los Beatles.