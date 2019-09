Diario Río Negro - Noticias de Río Negro y Neuquén Patagonia Argentina

La de Neuquén es la única sede del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) fuera de Buenos Aires. Fue creada en el 2000 y por cuatro años funcionó de prestado en el Museo Gregorio Álvarez. Luego, en coincidencia con los 100 años de la ciudad, se inauguró se sede definitiva y de allí en más el proyecto comenzó a crecer.

El jueves cuando Neuquén cumplió 115 años, el MNBA Neuquén cumplió los 15.

“Principalmente es importantísimo que el MNBA esté en Neuquén y es una muestra de federalización del arte. Creo que a medida que pasó el tiempo la gente fue incluyendo más al museo en su vida. Después de 15 años ya deja de ser un proyecto y pasa a ser una realidad”, resumió en diálogo con “Río Negro” Ivana Quiroga actual directora de la institución sobre la inserción del museo en la vida de los neuquinos.

Muestra de ello, según la también coordinadora general de museos, es el récord de visitas alcanzado el año pasado.

Ivana Quiroga, actual directora de la institución.

Durante todo el 2018 fueron 35.000 las personas que traspasaron la puerta de acceso del edificio diseñado por Mario Roberto Álvarez.

“Una de las pautas más importantes para nosotros era que el museo gane gente, que sea más visitado y esté más abierto a la comunidad que es, nada más y nada menos, que acompañar al nuevo paradigma de museo”, agregó Quiroga con la satisfacción de sentir un objetivo cumplido.

Pero además la directora que culminará su gestión en diciembre (ver aparte) señaló que ese incremento de visitas tuvo un proyecto y acciones por detrás.

Una de las principales, sin dudas, fue enfocar gran parte de las actividades en los niños y jóvenes.

“El crecimiento ha ido en función de la educación y de la inclusión de los niños y los adolescentes adentro del museo. Un chico que crece y se educa con actividades adentro del museo lo toma como algo natural. Los grandes tenemos que incluirlo en nuestra vida porque cuando éramos chicos nunca formó parte de nuestra actividad cotidiana porque no había un circuito museístico”, subrayó la también artista plástica y diseñadora del hábitat.

Un museo pensado como lugar de conocimiento, entretenimiento y esparcimiento.

Y agregó: “No es fácil generar programas y actividades con niños y adolescentes para que vengan y lo disfruten y que quieran volver, porque hay que conjugar entre conocimiento, entretenimiento y esparcimiento como para que ellos se sientan seducidos por volver y para que traigan a los padres”.

El Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén fue concebido desde su creación como una forma de acercar el mejor arte de Argentina y el mundo a los neuquinos.

Ese objetivo fue cumplido. Además de las 201 obras que tiene en guardia el museo neuquino pero que pertenecen a la sede central, el MNBA Neuquén posee otras 200 obras propias producto de donaciones o adquisiciones. Pero también por la sala del museo neuquino pasaron exposiciones temporarias de artistas de gran renombre internacional, sobre todo durante sus primeros años de vida.

Picasso, León Ferrari, Antonio Berni, Benito Quinquela Martín, Marta Minujín fueron algunos de los protagonistas de las más de 80 exposiciones que alojó el museo neuquino.

Pero siempre hubo una discusión y un reclamo que atravesó la vida del MNBA Neuquén: el lugar de los artistas regionales en la programación.

“Esa era una de las cuestiones que yo tenía dentro de mi intención. Yo soy artista plástica, soy diseñadora, tengo mi coranzoncito en el arte y el diseño, pero el Museo Nacional de Bellas Artes no puede dejar de ser el Museo Nacional de Bellas Artes. No es una plataforma de partida, es una plataforma de llegada. Esto implica que tanto la gente de la ciudad como los artistas tengan la posibilidad de tener contacto con obras que en algunos casos si no salís del país no las ves”, señaló al respecto la actual directora de la institución emplazada en pleno Parque Central.

Las visitas guiadas permiten a los visitantes conocer más sobre la obras expuestas.

Sin embargo también señaló: “El MNBA no está implantado en la luna, está implantado en una ciudad que tiene historia, que tiene raíces, que tiene artistas, que tienen un montón de cosas que también tienen que estar representadas adentro del museo”.

“La búsqueda de esta gestión es no perder, por supuesto, la identidad del Museo Nacional de Bellas Artes y la importancia que implica tener todas estas obras, pero que también el visitante pueda ver qué es lo que pasa en Neuquén, qué es lo que pasa con los artistas de la región. Esta es un poco la manera de abrir a los artistas de la región y que también formen parte de este proyecto y de esta grilla de actividades”, cerró Quiroga sobre la posición que tomó su gestión en la eterna discusión en torno de las actividades del MNBA.

¿Quién será el próximo director del MNBA?

El 10 de diciembre junto con el fin de los gobiernos nacional, provincial y municipal termina la gestión de Ivana Quiroga al frente de la sede Neuquén del Museo Nacional de Bellas Artes.

Ella asumió en 2015 el lugar que dejó Oscar Smoljan al asumir como diputado provincial.

Hasta ese entonces él había sido el único director que había tenido la primera y única sede desentralizada del Museo Nacional de Bellas Artes.

Sobre una posible continuidad en el cargo Quiroga aseguró: “no depende de mi”.

Lo cierto es que el panorama es poco claro ya que la designación del próximo director o directora irá de la mano de quien resulte ganador de las elecciones municipales del próximo domingo.

El balance de gestión en exposiciones

El debut: Neuquén Contemporáneo Energías

En 2016: Edgardo Giménez, Carola Zech, Tomás Espina, Juan Melé, Alfredo Prior, Alejandro Montes de Oca, Jacques Bedel y Marina Papadopoulos.

En 2017: Nicola Costantino, la muestra del bicentenario Congreso de Tucumán. 200 años de arte argentino, Eduardo Stupia, la muestra “Figurados, de la Neofiguración a la fotografía en escena” y la tercera edición de Neuquén Contemporáneo “Huellas” (2017- 2018).

En 2018: Rogelio Polesello, Luis Felipe Noé, la muestra Sala Propia. Artistas mujeres colección MNBA Neuquén (2018- 2019)

En 2019: Tomás Espina, Marcia Schvartz, Bienalsur y las últimas del año será las muestras de Delia Cancela, Martín Di Girolamo y la cuarta edición del Neuquén Contemporáneo.