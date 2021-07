17 fotos de un galpón de montaña, cerca de las nubes: para irse a vivir en él, sin vueltas

Ver esta casa ubicada en el loteo Las Nubes, en el acceso a Tafí del Valle, Tucumán, es una gloria. Por su arquitectura y de cómo esta amalgama en ese paraíso sin interferencia alguna. Pareciera que está cerca del cielo. Implantada en un terreno de casi 6000 m2 en el medio del valle queda resguardada por las montañas y con vistas únicas a la comuna del Mollar y el Dique La Angostura. La villa de Tafí del Valle se asoma por los ventanales norte de la casa. La noche deja atestiguar la inmensidad de todo el valle viendo el Mollar y Tafí en su conjunto.



La casa proyectada por el estudio ETÉREO ARQS en Tucumán. Fotos: Jimena Montenegro

“Este proyecto nace de la premisa del cliente de una casa de fin de semana con su estilo industrial, un galpón de montaña. Resultó ser clave para el desarrollo del proyecto resolver la idea conceptual de diseñar una casa con estilo industrial que remonte los viejos graneros ingleses tanto por fuera como por dentro; afirman los tres jóvenes profesionales que conforman ETÉREO ARQS.

Los arquitectos Santiago Vittar, Daniel Tello y Diego Madrid se unieron en Tucumán en 2016 con el espíritu de dar soluciones creativas, entendiendo que la respuesta sale del trabajo en equipo y del conocimiento en profundidad de cada cliente en particular. “Como estudio buscamos el constante crecimiento y la ruptura de la lógica a la hora de diseñar cada proyecto. Nos dedicamos al diseño de proyectos de arquitectura, comprometidos con el cliente y el entorno. Concebimos el diseño, el proyecto y la gestión como un todo multidisciplinario”, afirma Santiago Vittar en diálogo con “Río Negro”.

Hablemos de la obra. Funcionalmente la casa se resuelve en dos alas laterales, destinadas al sector privado de dormitorios, y conectadas por el espacio principal de la casa, el sector social. Dispuesto en forma paralela al dique, aprovecha las mejores vistas panorámicas y las postales que el entornos nos brinda. El estar- comedor- cocina, espacio central integrado, caracterizado por su estructura a la vista y por el ingreso de luz cenital, hacen al espacio único y acogedor. Por su parte, la galería permite el contacto directo con la naturaleza, como nexo para disfrutar de la magia del cerro.

Su materialización fue uno de los aspectos más considerados a la hora de ejecutar esta obra. Se construyó un galpón con un sistema no tradicional en un sitio con mano de obra no especializada, lo que hacía un doble desafío para el Estudio. Los grandes ventanales, imposibles de evitar, por las hermosa visuales que el contexto regala nos obligaba a trabajar con carpinterías de alta prestación para no perder el confort. El hormigón armado, en su mayoría visto y pórticos metálicos con cerramientos de paneles “classwall” de 50mm ( k=0.36), componen la estructura de la casa. Por su parte, los paneles auto portantes de chapa con núcleo aislante de poliuretano, sistema usualmente elegido para cámaras frigoríficas, se disponen con la intención de responder a las altas exigencias climáticas de la zona.

“Casa Nubes es un proyecto que rompe con los lineamientos de una construcción tradicional del lugar sin dejar de respetar su entorno. El proyecto y el lugar, hablan por sí solos”, comenta Santiago.

Durante el proceso, sentiamos que estábamos haciendo algo grande. Algo de verdad importante. Ese proceso lo disfrutamos mucho también porque fue nuestra llegada a Tafí, nuestra primer obra en ese lugar soñado y pudimos darnos el lujo de experimentar con materiales que hasta el momento no conocíamos y también conocer la mano de obra del lugar. Sus tiempos, sus virtudes y sus debilidades.

Cuando terminaron y dejó de ser una obra los tres arqutiectos se dedicaron a disfrutarla. “A vivirla desde otra perspectiva. El primer café en la mañana y el primer asado, lo disfrutamos como si realmente fueran los primeros de la vida”, comparte Santiago con este diario.

Hoy la casa, que fue realizada en el 2020, se sigue asentando, la vegetación crece y la casa forma parte de su entorno. “Eso para nosotros es la gloria”, acota el entrevistado, con total satisfacción.

“A los propietarios les cambió la vida. Para ellos, la vida es eso que pasa esperando que sea el fin de semana para ir a Casa Nubes. Nos mandan fotos disfrutando de días espectaculares de veranos y en días nevados de invierno. Siempre siendo protagonista el lugar, pero aprovechado al máximo desde la casa que ellos y nosotros logramos concretar”, concluye Santiago.

Nombre del Proyecto: Casa Nubes

Oficina de Arquitectura: Etéreo Arquitectos

Sitio Web: www.etereoweb.com

E-mail de contacto: santi@etereoweb.com

Año finalización construcción: 2020

Superficie construida: 400m2

Ubicación: Tafí del Valle, Tucumán