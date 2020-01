6 recetas de Jessica Lekerman para comer rico, fresco y saludable

Jessica Lekerman es una colaboradora pionera de Yo Como aún antes de que Yo Como surgiera. Cocinera, food designer y militante desde hace más de una década de la alimentación saludable. Su compromiso en la lucha contra la obesidad en la Argentina es altísimo y activo.

Su cocina es rápida, simple y exquisita. Así lo testimonian sus libros, sus redes sociales y sus restaurantes Mooi en Buenos Aires.

Jessica Lekerman, vanguardista con respecto a la alimentación saludable en Argentina.

Hoy compartimos recetas justas para estos días de calor intenso, donde nadie quiere estar en la cocina pero todos quieren comer súper sabroso. ¡A disfrutar, entonces!

Rolls de masa de papel de arroz. @jessicalekerman

Más vegetales, más frutas, más agua

“Estos rolls son muchos más simples de lo que parecen y además son fríos, nutritivos, abundantes, súper completos, aptos celíacos y rellenos variados. Solo tenés que comprar masa de papel de arroz que venden en tiendas y hacer esto:

- Cada lámina que será seca y dura (aunque muy frágil y se quiebra) la humedecés en agua y al cabo de no más de 1 minuto se pone blanda (muy blanda). La colocás sobre una tablita o mesada limpia y las rellenás. El relleno ya está cortado y las combinaciones pueden ser:

- Palta - zanahoria - brotes- atún - morrones y zuchinnis - zuchini en juliana crudo, kani-kama- hojas verdes.

Pueden combinar con mango o con fruta o hacerlos directamente de frutas. Son livianos e ideal para esta época sin horno. El clásico dip: mayonesas veggies o un rico humnus”.

Receta inspirada en un reciente viaje de Jessica a la India. @jessicalekerman

Con yogurt, bien refrescante

“¿No probarías los llamados “lassi” de la India? Se basa en una bebida muy común allí, en base a yogurt y frutas. El más famoso es el de mango, pero si resulta difícil conseguirlo no hay problema: se hace de la fruta que prefieran o haya. Podés usar yogurt de vaca sin sabor natural. O elegir uno vegano.

Ingredientes:

- 250 g de mango pelado.

- 200 g de yogur de coco (o sino otro yogur vegetal o de vaca si no querés que sea vegano).

- 90 ml de leche de avena o de arroz (ídem de leche de vaca si querés reemplazar)

- 3 semillas de cardamomo (sacalas de la vaina)

- pizca de canela

- 1 cucharita de agua de azahar

Si la fruta está madura (la que sea) no sería preciso agregar endulzante alguno. En cualquier caso, es una cuestión de gustos. Si precisás recurrí a la stevia, azúcar integral o edulcorante). Si lo querés bien cremoso lo dejas así nomás. Si te gustaría más aguado o rebajado agregale agua fría. En estas épocas del año es muy refrescante y con hielos me encanta”.

Incorporar el kale a nuestra dieta, una sugerencia de Jessica. @jessicalekerman



¿Probaste hacer la ensala César clásica pero con kale?



“El aderezo clásico :

- 4 anchoas

- 1 o 2 dientes de ajo

- Sal pizca

- 1 cucharada sopera de mostaza

- Pimienta

Con mixer emulsionar agregando hilo de aceite. Hasta que quede cremosa. La más típica lleva además 1 yema cruda y crema de leche.

Mi aderezo veggie

- 1 taza de hummus bien hecho (pasta de garbanzos con tahine)

- aceite de oliva

- jugo del medio limón

- 1 diente de ajo

- Sal y pimienta a gusto.

Puede llevar crutons de pan o de polenta horneada. Un agregado optativo: pollo asado”.

Budín de chocolate. @jessicalekerman



Budín de chocolate, para la ruta



“Este rico budín de chocolate requiere una preparación en 10 minutos o menos y en horno 40 minutos. A veces lo más simple y casero es lo máximo, es lo que queda en nuestro corazón.

- 150 gr harina leudante

- Café molido 5 grs o 10 grs de cacao amargo (o no le pongas ninguno de los dos). Ambos son para realzar el sabor a chocolate.

- 60 cc de aceite de girasol

- 1 huevo

- 1 pizca de polvo leudante

- 90 cc de leche (yo usé de almendras pero bien podría ser de vaca si vos querés).

- 90 gr de azúcar (si usas mitad de negra más color y humedad)

- 100 gr de chocolate amargo derretido

- Extracto de vainilla

Pasos:

Derretí el chocolate a baño María (ojo, que no se queme). Batí con tenedor o batidor alambre azúcar, aceite, leche y extracto y tratá de que quede bien homogéneo. Más que nada no sentir tanto el cristal del azúcar. No se requiere batir más de 3 minutos o 5. No sobrebatas. Agregar el choclate derretido batiendo para integrar y no quemar la preparación. Finalmente agregá con espátula la harina y el polvo (si elegiste cacao o café van acá tamizados también).

Colocar en budinera y llevar a horno de 180 grados por 40 minutos. El molde puede estar con papel manteca (o ponee aceite ) si temés que se pegue.

Arriba lo decoré con ganache de choclate negro para que sea súper goloso. Pero lo podés obviar. O hacer un baño de chocolate desparejo o solo azúcar impalpable y ya está. Esta idea de budín es genial para llevar en la ruta, para llevar a una casa, para tener el fin de semana en nuestra casa… es algo hecho por vos, casero y rico”.

@jessicalekerman



Una ensalada fresquísima



“Hace poco me pasaron una receta que me súper resultó para esta época, fácil, rica y nutritiva! Camarones, palta, manzana verde, palmitos, condimentar con limón, oliva y un poco de salsa golf. ¡Riquísimo!”.

@jessicalekerman



Budín con una vuelta para que sea apto para celíacos



“El budín siempre es un compañero amigable. Para hacerlo es buena onda y para comerlo es tentador. Podemos encontrarle la vuelta para que sea apto para celíacos y no necesariamente usar lo clásico. Acá va una idea.

Si lo querés grande seguí esta receta; si querés más pequeño hacé la mitad de la receta.

- 300 grs azúcar (la que más te guste)

- 3 huevos grandes o 4 chicos

- 300 gr de queso blanco (podes usar yogurt veggie, vaca, búfalo o cabra} queda muy rico como también podés usar mitades de yogurt y mitad de queso blanco.

- 400 gr de harina leudante (si optás por usar mitad blanca y mitad integral la súper fina agregá más polvo hornear, 1 cdta).

