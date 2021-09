A 18 meses de la cuarentena

Estos son los efectos sobre las empresas de la Ciudad de Neuquén a 18 meses del inicio de la cuarentena:

- Se relevaron empresas de todos los tamaños y de más de 20 rubros, de la Ciudad de Neuquén entre el lunes 6 y miércoles 8 de septiembre.

- Respecto al sondeo realizado en marzo cae la proporción de empresas que tiene que renegociar los alquileres o no puede abonarlos completamente, disminuye la proporción de empresas que no puede pagar de manera completa los servicios públicos, se mantienen en niveles similares la situación de la deuda comercial (proveedores), y empeora la situación impositiva al incrementarse la proporción de empresas que no puede pagar los impuestos de manera completa (20% ahora versus 9% en marzo). Los niveles del volumen de ventas continúan por debajo del 2019.

- Una tercera parte de las empresas neuquinas tuvo una caída en la facturación entre agosto de 2021 y el mismo mes del 2020. Casi un 53% pudo incrementar el nivel de ventas y el restante 14% pudo incrementarlas.

- En los últimos seis meses el 47% de los empresarios relevados son propietarios. Un 36% pudo abonar los alquileres sin problemas, un 8,4%% tuvo que renegociar el contrato y otro 8,3% no pudo abonar la renta durante algunos meses.

- El 58% de los encuestados no tiene deuda con sus proveedores, el 28% tuvo que renegociar más del 30% de la deuda y el 14% menos del 30% de la deuda con proveedores.

Daniel González

Presidente de ACIPAN

NEUQUÉN