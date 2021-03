A 23 días del inicio de clases, Unter denuncia que muchas escuelas siguen en obra en Bariloche

A más de un año del inicio de la pandemia, el sindicato docente Unter denunció que muchas escuelas de Bariloche aun no lograron garantizar la presencialidad porque se encuentran en obra o requieren mantenimiento.

“No tenemos un número de colegios afectados porque realmente son muchos. Algunos no pudieron arrancar y otros solo pueden recibir a algunos cursos. A esta altura de marzo, es una irresponsabilidad”, cuestionó la secretaria general de Unter Bariloche, Patricia Lande.

La comunidad educativa del Centro de Educación Técnica (CET) 25 ya realizó dos movilizaciones para reclamar por el comienzo de clases. Sucede que el año pasado, unos 15 usuarios de Salud Mental fueron trasladados a un sector de la Escuela de Hotelería para liberar camas del hospital Ramón Carrillo. Los padres se niegan a enviar a sus hijos al colegio.

Tampoco las escuelas 267 (Las Quintas) y, 44 y 33 (de Elordi y 2 de Agosto) pudieron retomar la presencialidad. “Todavía están en obra, rehaciendo el sistema eléctrico porque los anteriores eran viejos y generaban riesgos”, dijo Lande.

En el CET 2, realizan obras en el techo en una parte del edificio; de modo que un sector del colegio está anulado. Las escuelas 320, 20, 255 y 343 también requieren arreglos. “Son escuelas viejas que requieren mantenimiento. Tampoco se trata de grandes obras”, indicó la dirigente gremial.

Las residencias rurales que debían iniciar las clases el 17 de febrero tampoco empezaron porque aún no disponen de un protocolo, al igual que los centros infantiles destinados a los hijos de estudiantes. Lande recordó que los alumnos de escuelas rurales “tampoco tuvieron virtualidad ya que no hay internet en los parajes y, el servicio de algunas escuelas es malísimo, con solo 2 megas”, señaló.

Desde la Unter, también se refirieron a la situación del Centro de Educación Física (CEF) 8 que no pudo iniciar las actividades por una rotura de la caldera. La misma situación atraviesa el Instituto de Formación Docente. Lande recalcó que este instituto “debía iniciar las clases en abril pero no van a poder porque una caldera está rota desde el 2019 y ahora se sumó otra. No tienen calefacción. Por más que quisieran empezar, no se puede estar”.

La dirigente gremial objetó que “el gobierno provincial se ahorró mucho dinero el año pasado, con los servicios de luz, gas, insumos, reparaciones y suplencias. Ahora, el refrigerio no lo están dando por protocolo. Ese dinero deberían invertirlo en educación”.

“Tuvieron un año para poner las escuelas en condiciones, sin contar el verano. Tuvieron tiempo de sobra para contratar más gente o empresas”, expresó.