El próximo 3 de octubre se cumple un aniversario más de nuestra ciudad.

En relación a los últimos actos realizados a distintos próceres, he observado la no participación de autoridades representativas de la comunidad -ignorando los motivos-. Quizás se deba a la pandemia actual, pero la asistencia o no a los mismos es una responsabilidad individual en caso de ser invitado por sus organizadores.

Retornando a la fecha precedente, qué bueno sería recordar por unos minutos nuestra -valga la redundancia- identidad “cipoleña” autóctona, extensiva a otros/as que se han radicado en el lugar en la búsqueda de una mejor calidad de vida para sus familias.

Imagino el hermoso acto protocolar a realizar al pie del monumento del ingeniero César Cipolletti, quien en épocas pasadas se identificó con la ciencia y el trabajo, abriendo por obra de la civilización del agua nuevos cauces al progreso de la tierra adoptiva.

Estimados vecinos: el lugar es al aire libre y con distintos sectores para la distancia entre personas, conforme a las normas sanitarias en vigencia.

Creo que alguien dijo, y hace muchos años atrás, que “ las ideas no se matan”, y este contenido va para mis lectores, etc. Por último, y gracias a Jesús, opino que seguimos caminando. ¿Hasta cuándo? No sé.

Suerte.

Manuel San Martín

DNI 7.577.604



Cipolletti