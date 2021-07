A dos años de la adhesión a la ley Micaela

El 2 de julio se cumplieron dos años de la adhesión de nuestra provincia de Neuquén a la Ley Nacional N° 27499 (Ley Micaela). La normativa establece la capacitación obligatoria y permanente en género y prevención de la violencia contra las mujeres para el personal de los tres poderes del Estado provincial sin distinción de rango, jerarquía ni modalidad de contratación.



La Ley Micaela surge a partir del femicidio de Micaela García, una joven entrerriana que una noche salió a bailar, como cualquier chica de su edad, y no volvió más. Su familia desesperada salió inmediatamente a buscarla porque ella siempre avisaba dónde estaba, pero no regresó. Fue víctima de violación y femicidio, por parte de Sebastián Wagner imputado por violación, que gozaba del beneficio de libertad condicional por buena conducta a pesar que el informe del Servicio Penitenciario recomendaba no hacerlo.



El dolor de su familia se transformó en lucha y el logro fue la Ley Micaela, que busca que desde todos los organismos se conozca la importancia de transversalizar la perspectiva de género en las distintas áreas del Estado. Que se conozcan las realidades de las mujeres, sus necesidades, sus particularidades, sus vulnerabilidades y también sus fortalezas para trabajar en consecuencia con esta herramienta que permite prevenir la violencia contra las mujeres

En nuestra provincia se logró, a través de capacitaciones en la Escuela de Género de Neuquén -que lleva adelante la Subsecretaría de las Mujeres del Ministerio de Ciudadanía de la provincia - que integrantes de varias instituciones del Estado provincial, municipal y organismos extra poderes tomen la problemática y la trabajen al interior de sus espacios de trabajo. Este compromiso de las trabajadoras y trabajadores es fundamental para el cambio socio cultural que entendemos imprescindible para erradicar la violencia, desigualdades e inequidades de género.



Sin embargo, aún falta un largo camino, y para ello es necesario que aquellos organismos del Estado provincial y las localidades del interior se sigan sumando al proceso de capacitación y sensibilización, que por ley es obligatorio y permanente. Incorporar la perspectiva de género requiere de un proceso de revisión personal que nos interpela y cuestiona respecto de cuánto cada uno y cada una reproducimos. Es decir, cuestionar el modelo cultural aprendido, basado en la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres, para luego aplicar en nuestras funciones públicas la perspectiva de género.



Es importante destacar que Ley Micaela tiene por finalidad erradicar la violencia contra las mujeres, respetar los derechos consagrados en las Convenciones y leyes en la materia, y sobre todo que las mujeres ejerzan una ciudadanía igualitaria. Hasta que esto no ocurra, no estarán dadas las condiciones para lograr una democracia plena.

La propuesta desde la Subsecretaría es continuar con la aplicación de la ley en todos los ámbitos del Estado provincial, e invitamos a los organismos que aún no se han sumado a que lo hagan en el entendimiento de que una vida sin violencia es posible, pero para lograrlo se requiere de la participación de todos los sectores del Estado y de la ciudadanía en su conjunto.

* Subsecretaria de las Mujeres . Ministerio de Ciudadanía. Provincia del Neuquén