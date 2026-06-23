Video | Tras el triunfo de Argentina chocó con una pala cargadora varios autos y dejó dos heridos en Entre Ríos

Una pila de autos quedó destrozada luego de que un hombre de 47 años los chocara con una pala cargadora en Concordia, Entre Ríos. El insólito episodio ocurrió después del triunfo de Argentina sobre Austria y dejó a dos personas heridas. De acuerdo al test de alcoholemia, el operario manejaba con 1,7 gramos de alcohol en sangre y terminó detenido.

Las imágenes muestran apenas unos segundos de la alocada carrera de la máquina vial por las calles de Concordia. La pala impactó contra un Renault estacionado, que a su vez chocó a otro vehículo. Según informaron medios locales, la secuencia continuó durante varios metros y provocó daños en siete autos.

Concordia: la secuencia de choques con la cargadora frontal

La investigación determinó que el conductor ingresó a la ciudad desde la Ruta Provincial 4 a bordo de una máquina perteneciente a una empresa privada. El operario circuló primero por la calle Presidente Illia en sentido oeste-este donde impactó contra dos camionetas, para luego dirigirse hasta Paula Albarracín de Sarmiento donde colisionó contra otros cinco vehículos.

Su peligrosa travesía terminó sobre la calle Gregoria Pérez donde vecinos lograron frenar la marcha del acusado y reducirlo hasta la llegada de la Policía,

El comisario inspector José María Rosatelli, jefe departamental de Concordia, reconstruyó la secuencia en diálogo con El Once. “Al llegar a la zona del hipódromo, colisiona una camioneta que estaba en el mismo sentido de circulación que la máquina vial. Al chocar y levantarla con su pala la hace cambiar de mano. 800 metros más adelante colisiona otra camioneta que estaba en un semáforo», explicó.

Alcoholemia positiva y dos heridos tras los choques en Entre Ríos

Tras ser interceptado por la Policía, el conductor fue sometido a un control que arrojó 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre.

A pesar de la magnitud del episodio, las autoridades informaron que los dos heridos fueron trasladados al Hospital Delicia Concepción Masvernat y que ninguno sufrió lesiones de gravedad. Tres vehículos registraron daños casi totales y la Justicia continúa con las actuaciones para determinar las responsabilidades del conductor.

Operario ebrio al volante de una cargadora frontal embistió siete vehículos en Concordia y dejó dos heridos. Nuevo video muestra su imprudente transitar por la ciudad. pic.twitter.com/ePwx5Mhmd2 — ELONCE WEB (@ElonceW56269) June 23, 2026

Con información de Noticias Argentinas