Secta rusa en Bariloche: la defensa de Konstantin Rudnev apeló ante Casación y denunció que la fiscalía armó una "ficción" sin pruebas

La causa por presunta trata de personas que involucra al ciudadano ruso Konstantin Rudnev sumó un nuevo y crucial capítulo en los tribunales federales. Su abogado defensor, Martín Sarubbi, interpuso un recurso de casación horizontal contra la resolución que revocó la prisión domiciliaria del imputado, apuntando con dureza contra el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Bariloche por haber construido un relato «infundado y arbitrario» sin sustento probatorio.



Con este planteo, la defensa busca que otra Sala de la Cámara Federal de Casación Penal revise la decisión que ordenó el regreso de Rudnev a la prisión preventiva efectiva, antes de que el caso sea llevado, eventualmente, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Una «ficción» sin organización criminal demostrada

Uno de los ejes más severos del escrito presentado por Sarubbi radica en la falta de evidencias concretas tras más de un año de investigación. El letrado sostuvo que la fiscalía de Bariloche evidencia «importantes limitaciones» para investigar el caso y afirmó taxativamente: «Se ha montado una ficción».

Según la defensa, el MPF no ha logrado probar la existencia de una organización criminal estructurada ni ha denunciado maniobras de Rudnev para coaccionar a testigos. Además, criticó que ni siquiera se peritó la totalidad de los elementos secuestrados en los operativos.

«Todas las conjeturas se caen como un castillo de naipes frente a un hecho absolutamente objetivo: desde que Rudnev cumple arresto domiciliario, jamás se fugó ni entorpeció la investigación», remarcó el defensor.

Desarticulación de los riesgos procesales

El recurso de casación rebate de manera detallada los indicios de peligro de fuga que utilizó la acusación para revocar el beneficio que previamente le había otorgado el Colegio de Jueces con Funciones de Revisión de General Roca (el cual incluía una caución de $30.000.000 y monitoreo electrónico):

Sin pasajes ni drogas: La defensa negó que Rudnev tuviera pasajes aéreos al ser detenido y aclaró que las pastillas secuestradas a dos mujeres rusas no contenían sustancias estupefacientes, según los peritajes.

Sarubbi calificó de conjetura los supuestos fondos de la organización, asegurando que «ninguna de esas cifras le fue secuestrada al Sr. Rudnev, ninguno de los contratos estaba a su nombre».

Frente a las quejas sobre la ubicación de la vivienda, se explicó que el predio está a solo 12 minutos del centro urbano y su tranquilidad no representa un obstáculo para el funcionamiento de la tobillera electrónica.

El debate sobre la condición de migrante

Otro de los puntos más encendidos del escrito cuestiona el argumento fiscal de la «falta de arraigo» por el solo hecho de ser extranjero. Para Sarubbi, este razonamiento es «absurdo por su inconstitucionalidad», ya que implicaría que «todos los imputados extranjeros debieran ser encarcelados preventivamente».

Asimismo, desestimó las sospechas sobre la vulnerabilidad de una ciudadana mexicana que actúa como garante del domicilio, recordando que el propio Rudnev se encuentra en una situación similar y «ni siquiera habla castellano».

Próximos pasos judiciales

En el cierre de su presentación, la defensa invocó la garantía del «doble conforme» respaldada por jurisprudencia de la Corte Suprema (fallos Casal, Giroldi y Di Nunzio), solicitando que se reestablezca la prisión domiciliaria bajo el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal.

Al mismo tiempo, el letrado formuló la reserva del caso federal, alertando que se están vulnerando garantías constitucionales básicas como el debido proceso, la defensa en juicio y el principio de inocencia. La resolución queda ahora en manos de la Cámara de Casación, en un caso que continúa bajo la estricta mirada de organismos internacionales.