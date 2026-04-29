Secta rusa en Bariloche: trasladan a Konstantin Rudnev a Buenos Aires para que cumpla la detención domiciliaria

El ciudadano ruso Konstantin Rudnev (57) dejará en las próximas horas la prisión preventiva que cumple en Rawson para ponerse a disposición del arresto domiciliario en Buenos Aires. La medida, dispuesta por el Tribunal de Revisión, se produce tras más de doce meses de detención en una causa por presunta trata de personas con fines sexuales que, según su defensa, carece de sustento probatorio y se sostiene únicamente sobre «hipótesis teóricas».

El abogado defensor, Martín Sarubbi, cuestionó duramente la actuación del Ministerio Público Fiscal al cumplirse un año del inicio de las actuaciones. “Después de un año de investigación no apareció una sola prueba nueva”, afirmó el letrado, señalando que el cambio de régimen de detención es un reflejo de la debilidad del expediente.

Críticas a la fiscalía y al uso de recursos públicos

Uno de los puntos más críticos planteados por Sarubbi en la última audiencia realizada la pasada semana, es el pedido de prórroga de la investigación. El abogado se preguntó por qué se necesita otro año adicional si en los primeros doce meses no se produjeron avances significativos.

“¿Por qué se necesita otro año más si en doce meses no se hizo nada? No hay cambios, no hay hechos nuevos, no hay evidencia concreta”, planteó Sarubbi.

Además, el defensor calificó como un uso ineficiente de los recursos del Estado el despliegue realizado. “Ya se gastó un año de presupuesto. Ese dinero debería destinarse a salud o educación en lugar de un despliegue excesivo de fuerzas de seguridad para un caso sin pruebas”, sostuvo, denunciando una falta de proporcionalidad en el sistema de investigación.

Evidencia refutada y la teoría de la «víctima»

La defensa sostiene que Konstantin Rudnev es en realidad una víctima cuyos datos personales fueron utilizados sin su consentimiento. Según detalló Sarubbi, los elementos materiales que inicialmente parecían incriminarlo fueron descartados por las pericias oficiales.

En ese mismo sentido, explicó que los medicamentos secuestrados, que la fiscalía intentó presentar como drogas, no eran sustancias ilícitas y ni siquiera estaban vinculados a Rudnev.

También expuso que no existe evidencia que conecte al imputado con los domicilios investigados; los contratos de alquiler y registros figuran a nombre de terceros.

La defensa remarcó que la supuesta víctima del caso negó haber sido víctima de una situación violenta o de abusos, un dato que —según denuncian— fue omitido en los planteos fiscales.

Denuncia de doble estándar y falta de organización criminal

Sarubbi también apuntó a una desigualdad de trato procesal respecto a otros imputados que poseen vínculos más directos con los hechos y, sin embargo, permanecen en libertad con presentaciones quincenales. “No tiene sentido que solo se le atribuya riesgo de fuga a él”, argumentó.

Finalmente, la defensa desestimó la existencia de una red transnacional. “No hay ninguna prueba de que exista una organización. No hay jerarquías, no hay coordinación ni causas abiertas en otros países. No se puede hablar de organización internacional solo porque hay ciudadanos extranjeros”, concluyó el abogado.

Con el traslado a Buenos Aires bajo monitoreo electrónico, la causa entra en una etapa decisiva donde la fiscalía deberá demostrar si cuenta con elementos reales para elevar el caso a juicio o si, como sostiene la defensa, la acusación se encamina al sobreseimiento por falta de fundamentos.