¿A quién le van a vender bananas?

LOS MENUCOS

Pido disculpas a los productores por inmiscuirme en un tema que es de exclusividad de ustedes, pero siento curiosidad por conocer sobre este intercambio comercial de la producción de Río Negro y el camino del trueque: peras y manzanas por bananas con Formosa, ¿será esta la salida para la comercialización de esta producción, que en vez de vender peras y manzanas tengan que salir al mercado a vender bananas? ¿Cuánto puede incidir este trueque en mejorar la situación de los chacareros empobrecidos? ¿Cuál será el mercado, el interno rionegrino?, ¿con quiénes tienen que competir?, ¿económicamente en qué puede mejorar la situación de los productores?, ¿cuántas peras y manzanas se pueden intercambiar?, ¿a quiénes les van a vender las bananas?, ¿y quién las va a vender, el productor o el ministerio de la producción de Río Negro, o tendrán que sumarse los chacareros a los trueques y cambiar un kilo de banana por uno de arroz? Pido perdón si me equivoco, pero creo que de parte del gobierno esto es no saber qué hacer con los graves problemas que afronta la producción.



Es necesario recuperar esta actividad económica de los Valles rionegrinos donde se producen no solo peras y manzanas sino también frutas de carozo, verduras etc., y que llevan décadas de decadencia, destruidas por falta de políticas orientadas no al incentivo de los productores y a apuntalarlos para que se produzcan la reconversión de sus chacras. Estos Valles, a los que los acompaña un río de agua dulce que desemboca millones de litros cúbicos por segundo en el océano -un verdadero crimen que lleva siglos- tienen tierras fértiles en toda su extensión. Hoy Río Negro podría estar sin duda produciendo otros productos.

Ali Yauhar

(Fragmento del texto enviado)

DNI 8.211.757