Avanza la investigación contra Elías Piccirillo: realizaron otro allanamiento por las amenazas a Hauque

El empresario Elías Piccirillo volvió a quedar en el centro de una investigación judicial luego de que este martes se realizara un nuevo allanamiento en el departamento donde cumple prisión domiciliaria, en la localidad bonaerense de Banfield. La medida fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Franco Picardi.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos que serán analizados en el marco de una causa que busca determinar si Piccirillo amenazó a su exsocio, el financista Francisco Hauque.

La causa por el presunto operativo armado

La investigación está vinculada al supuesto montaje de un operativo policial en el que Hauque habría sido incriminado con drogas y un arma de fuego tras una reunión mantenida con Piccirillo.

Según la reconstrucción judicial, ambos se reunieron el 17 de enero de 2025 en el hotel Palacio Duhau para conversar sobre una presunta deuda de seis millones de dólares que Piccirillo mantenía con Hauque.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Piccirillo habría ocultado un arma y estupefacientes dentro del vehículo Audi Q8 del financista antes de que este fuera interceptado por efectivos policiales. El dato que llamó la atención de los investigadores es que, pese a las altas temperaturas de esa noche, Piccirillo fue registrado por cámaras de seguridad utilizando un abrigo.

Tras la cena, Hauque y su pareja fueron demorados por policías de civil, quienes aseguraron haber encontrado cocaína y un arma dentro del vehículo. Sin embargo, la defensa del financista sostuvo desde el inicio que se trató de un procedimiento armado.

Segundo allanamiento en menos de 48 horas

La medida judicial se produce apenas dos días después de otro operativo ordenado por el juez Luis Armella, que incluyó allanamientos en domicilios vinculados a Piccirillo y a su exesposa, la conductora Jésica Cirio.

Ese procedimiento se realizó luego de la difusión pública de videos en los que Cirio aparece junto a importantes sumas de dinero en efectivo dentro de una vivienda que compartió con su exmarido, Martín Insaurralde, actualmente investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Los investigadores buscan determinar si el material difundido puede aportar elementos relevantes a las distintas causas judiciales en curso vinculadas al patrimonio de los involucrados. Mientras tanto, los dispositivos secuestrados a Piccirillo serán sometidos a peritajes para intentar esclarecer las acusaciones que pesan sobre el empresario.