Atención Paraguay: se confirmó la sanción para Almirón tras la expulsión por taparse la boca

La reacción de Miguel Almirón tras ser expulsado ante Turquía por taparse la boca en una discusión con Müldür, de Turquía. (Foto: AP)

La FIFA confirmó la sanción para Miguel Almirón tras su llamativa expulsión en el triunfo de Paraguay frente a Turquía por la segunda fecha del grupo D del Mundial 2026. Finalmente, el mediocampista recibió una fecha de suspensión y no podrá estar en el partido decisivo ante Australia.

El futbolista del Atlanta United se convirtió en el primer expulsado por la denominada «ley Prestianni», una norma implementada para sancionar a los jugadores que se tapen la boca al momento de dirigirse a rivales, árbitros o integrantes de los cuerpos técnicos.

La medida fue impulsada luego de la polémica entre Vinicius y Gianluca Prestianni y comenzó a aplicarse en esta Copa del Mundo.

La acción ocurrió durante el encuentro disputado el viernes pasado en el estadio Bahía de San Francisco. En una discusión con Mert Müldür, Almirón se cubrió la boca al hablar y el defensor turco alertó rápidamente al árbitro. Tras la revisión en el VAR, el juez decidió expulsarlo.

¡ALMIRÓN EXPULSADO POR TAPARSE LA BOCA!



Paraguay se quedó con 10 jugadores tras ocultar sus labios mientras le dijo algo a Mert Müldür.



Primera vez que se aplica la nueva regla.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mJcQAl42nd — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Con esta sanción, Almirón se perderá el cruce ante Australia, este jueves desde las 23, en el cierre del grupo D. La Albirroja llega a la última fecha con tres puntos y se jugará gran parte de sus chances de clasificación.

Actualmente, Estados Unidos lidera el grupo con seis unidades y ya aseguró el primer puesto. Australia marcha segundo con tres puntos, misma cantidad que Paraguay, mientras que Turquía quedó eliminada.