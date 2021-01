Abajo y arriba son los cambios en la avenida Argentina de Neuquén

Una vez que se terminen las obras no se podrá girar a la izquierda en la avenida Argentina. Foto Oscar Livera

Por debajo y por arriba se está cambiando la avenida Argentina desde las calles Belgrano hasta San Martín. Tendrá un bulevar a nivel donde se priorizará el tránsito peatonal y de ciclistas, por arriba. Por abajo habrá un sistema de desagüe pluvial que no tenía, inclusive para descargar la fuente del monumento.

El secretario de Coordinación e Infraestructura de la municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, informó que se trata de la primera parte del plan que comenzó en cuatro cuadras de la avenida Argentina entre Belgrano y Alderete hasta Independencia y San Martín. Lo primero que se hizo, “y que no se ve”, es la incorporación de un pluvial importante que no existía en el centro, no tenía sumideros y cañerías enterradas por las cuales conducir el agua superficial de lluvia o de riego.

El monumento a San Martín que fue intervenido hace algunos años que tiene una fuente de agua no tenía por donde desagotarse, había que llamar a un camión atmosférico para desagotarla, ahora queda resuelto.

En cada un de las manos del bulevar central se ha incorporado una senda para que circulen las bicicletas con lo que se evitará que circulen por la calle y las veredas lo que significa un peligro. La parte asfaltada es exclusiva para los ciclistas y la parte que tiene vereda común es para los peatones.

“También va a tener un concepto de rambla, como la de Barcelona, en los cruces donde va a estar a nivel el bulevar con las calles, hasta ahora se circulaba por el bulevar se debía bajar del cordón y ahora va a estar al mismo nivel”, contó. El auto tiene que subir, cruzar por el bulevar y cruzar y se prohibirá girar a la izquierda.

“Ocurren en la parte céntrica que se acumulan muchos autos y hay algunos que no alcanzan y quedan a mitad de camino, ahora van a tener que dar la vuelta a la manzana y cruzar en forma perpendicular”, describió.

“Este pequeño detalle va a disminuir la cantidad de tiempo que tienen los semáforos”, afirmó el secretario de Obras Públicas. También en el cruce de la ruta 22 se van a aplicar modificaciones, así como también eliminar las calles de doble mano.

“Lo que hay es un cambio de concepto general de lo que quieren para la ciudad de Neuquén, “tenemos que darle un cambio a la ciudad para la prioridad sea del peatón y del ciclista, no del auto, es el rumbo hacia donde vamos”, dijo.

El concepto se refuerza con lo que ocurrió durante la pandemia que cambió los hábitos como el uso de la bicicleta, dejar de usar tanto el transporte público, por eso la creación de varios kilómetros de bicisendas.

Una vez que se termine el pluvial, se van a realizar la señalética y se implementará con un tiempo de adaptación. Ahora se está trabajando frente a la Catedral.

En el centro de ese bulevar también se va a hacer una intervención con la eliminación de escalones, “se va a generar un bulevar totalmente a nivel”, afirmó en relación con el sitio donde funciona los fines de semana la feria de los artesanos. Este mes se espera terminar la primera etapa.