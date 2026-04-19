Benjamín Torres, de familia de músicos reconocidos a forjar su propio camino

Tiempo atrás, Benjamín Torres reestructuró un camión Mercedes Benz 1114 que había pertenecido a su abuelo, convirtiéndolo en una casa rodante. El desafío fue salir a recorrer el país para dar a conocer su música.

Este muchacho de 28 años nació entre acordes y partituras. Su abuela Lolita Torres incursionó en cine, radio, teatro y televisión y se consagró en una de las cantantes más populares a nivel mundial. Años después, su tío Diego Torres y su prima Ángela Torres se convirtieron en referentes de la música popular.

Benjamín decidió dedicarse a la música 11 años atrás. En ese entonces, cantaba en bandas de cumbia en bares o en boliches de la costa atlántica y participaba de shows. Poco a poco, se animó a componer sus propias canciones y para otros artistas.

«Son muchos años de lidiar con frustraciones. El camino de la música es muy incierto y a veces, las cosas no salen como uno quisiera. Hay que redescubrir, buscar alternativas nuevas. Pero después todo fluye: toma otro color y te metés en la industria», dijo este joven que nació en el barrio porteño de Once, en la ciudad de Buenos Aires.

El viaje comenzó el 16 de marzo. Foto: gentileza

En 2024 lanzó «Espinas», su único disco hasta ahora, compuesto por 15 temas que, según planteó, aborda «su raíz y la música que escuchaba cuando era chico» y la que eligió para iniciar su camino artístico.

Benjamín planea registrar la experiencia del viaje que comenzó el 16 de marzo y no tiene fecha de cierre, a partir de canciones nuevas. «Serán sesiones numeradas llamadas ‘Como en casa’. El primer tema sale el 23 de abril y fue escrito en la ruta. Le hablo al mate, compañero del viaje, y a los paisajes. Me inspira estar conociendo nuestros lugares y así van saliendo distintos tipos de canciones«, contó. Aseguró que las canciones tendrán un «formato numerado, sin perder mi impronta», aunque el objetivo es probar «cosas nuevas para no copiar siempre la misma fórmula».

Esta travesía inició en Capitán Bermúdez, la ciudad santafesina donde se crió su padre y pasó gran parte de su infancia. En poco más de un mes, ya recorrió siete provincias y después de conocer San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Bariloche, acaba de llegar a Lago Puelo. La ruta continúa hacia Esquel. El desafío es llegar hasta Ushuaia y recorrer hasta La Quiaca.

En 2024 lanzó «Espinas», su único disco hasta ahora, compuesto por 15 temas. Foto: gentileza

Benjamín definió su música como una fusión que lo representa por completo: «Une lo que escuché en mi crianza. Con la familia de mi viejo de Santa Fe escuché mucho folclore y cumbia. Mi abuela materna cantaba con esa impronta andaluza, flamenquita. De modo que mi música termina siendo una fusión de esos mundos. Tiene un dejo medio español y mucho de lo nuestro«.

Para Benjamín, componer y cantar es «puro desahogo y un cable a tierra«. «Si estoy bajón, me pongo a hacer música, lo mismo si estoy feliz. Tocar la guitarra es mi gran compañía», admitió.

«El apellido Torres y la fuerte tradición familiar musical, ¿conlleva algún tipo de presión a la hora de emprender el camino?«, se le consultó. «Diego me recalcó la necesidad de hacer mi propio camino, sin depender de nadie. Siempre me marcó que nadie te va a regalar nada y eso me sacó una presión grande», respondió y agregó: «Cuando uno es chico cuesta entenderlo. De grande, lo agradezco porque todo eso me permitió prepararme».

En 2024 lanzó «Espinas», su único disco hasta ahora, compuesto por 15 temas. Foto: gentileza

Sin embargo, no oculta su enorme orgullo por la huella artística que dejó su abuela. «Es muy loco cuando te cuentan anécdotas o ves cómo se emociona la gente. Yo tenía solo 5 años cuando se fue y me acuerdo muy poco de ella. Pero hoy siento que me acompaña espiritualmente«.

Benjamín sueña con convertirse en un artista que logre representar la bandera del país, lograr un «lindo mensaje y lindas canciones que logren generar algo en el público».

En 2024 lanzó «Espinas», su único disco hasta ahora, compuesto por 15 temas. Foto: gentileza

«Poné el mate que en cinco estoy. Yo te presto el oído. Hay un mapa para viajar, elegite el destino y vamos lejos, a donde no llegue la señal, donde hay altas vistas y nadie nos puede molestar», así dice La Señal que se estrena el 23 de abril.