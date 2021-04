Accionar golpista en Cinco Saltos

Mocioné un proyecto para que la Legislatura rionegrina exprese su más enérgico repudio y condena a los actos de violencia provocados por integrantes del gremio ATE contra el Municipio de Cinco Saltos, la intendenta Liliana Alvarado, la presidenta del Concejo Deliberante Mirta Almanza, funcionarias, funcionarios, trabajadores y trabajadoras municipales.

Los hechos cometidos contra las autoridades legítimamente electas del Municipio de Cinco Saltos constituyen un accionar golpista, un atentado a la democracia y un ataque a la soberanía popular, que no admite ningún justificativo, lo que amerita una pronta intervención de la Justicia para que estas prácticas repudiables no queden en la impunidad.

Estamos convencidos que este tipo de conductas no expresa ni representa a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras municipales, como tampoco refleja el espíritu de la comunidad cincosaltense, no podemos dejar pasar lo que consideramos un verdadero atentado a la democracia. La violencia no debe ser avalada bajo ninguna circunstancia, pero mucho menos cuando tiene como protagonistas a integrantes de un gremio reconocido por el Estado que utilizan la organización para agredir a las autoridades legítimamente electas por el voto popular.

Marcelo Mango

Legislador Frente Grande - Todes RN



VIEDMA