El Perito Moreno desde el aire: el vuelo que revela una dimensión desconocida del glaciar y emocionó a Ricardo Arjona

El Glaciar Perito Moreno es el gigante de hielo más famoso de la Argentina y uno de los paisajes más visitados de Sudamérica. Miles de turistas llegan cada año hasta las pasarelas para contemplar su pared de hielo y escuchar el estruendo de los desprendimientos. Otros lo observan desde embarcaciones que navegan frente a sus paredes. Sin embargo, existe una perspectiva menos conocida que permite entender realmente su magnitud: verlo desde el cielo.

La experiencia comienza en Puerto Punta Bandera, a unos 50 kilómetros de El Calafate. Allí, en la terminal de Solo Patagonia, los pasajeros son recibidos con un catering de cortesía mientras reciben las indicaciones de seguridad y los detalles del recorrido. La actividad completa demanda poco más de una hora entre la recepción, el briefing previo, el embarque y el desembarque. El vuelo propiamente dicho dura unos 25 minutos, tiempo suficiente para acceder a una imagen del glaciar que muy pocos llegan a conocer.

La propuesta es operada por Aeroposta, una marca de Fun Patagonia, una agencia de viajes y turismo radicada en El Calafate que desde hace años desarrolla experiencias vinculadas al territorio patagónico. El servicio comenzó durante la temporada 2024/2025, luego de que la empresa detectara una oportunidad para sumar una propuesta diferente dentro de la oferta turística local.

«Iniciamos este servicio en la temporada 2024/2025. La oportunidad surgió a través de un socio comercial estratégico con el que ya veníamos colaborando en otros proyectos. Analizamos el mercado y supimos que era el momento ideal para apostar por una experiencia diferente y disruptiva dentro de El Calafate», explican desde la empresa.

Una vez en el aire, el helicóptero toma rumbo oeste. Debajo aparece el Canal de los Témpanos, con sus bloques de hielo flotando sobre las aguas del Lago Argentino. A medida que avanza el recorrido, la Península de Magallanes ofrece una vista panorámica privilegiada y el paisaje comienza a desplegar algunos de los rincones más emblemáticos del Parque Nacional Los Glaciares. Desde esa posición también se observan el Seno Mayo y sectores menos transitados del área protegida.

Es en ese momento cuando el Perito Moreno comienza a dominar la escena. Primero aparece sobre uno de los laterales de la aeronave y, a medida que el helicóptero se aproxima, la enorme masa de hielo ocupa cada vez más espacio en el horizonte. Desde el aire, el glaciar deja de ser solamente la pared frontal que observan quienes recorren las pasarelas y revela una extensión mucho más vasta, atravesada por grietas, ondulaciones y tonalidades azules que desde tierra resultan difíciles de apreciar.

«El perfil del pasajero es muy variado, pero la constante es la emoción. Ver la inmensidad del hielo desde el cielo, entender la verdadera escala del glaciar y observar los tonos azules, las grietas y las formas del paisaje que desde abajo no siempre se alcanzan a dimensionar, es algo que deja a la gente sin palabras y, en ocasiones, al borde de las lágrimas», cuentan desde Fun Patagonia.

Durante el recorrido también es posible observar el sector del Glaciar Ameghino, que aparece hacia uno de los laterales del vuelo. La combinación de hielo, montañas, lagos y bosques ofrece una imagen panorámica difícil de encontrar en otros lugares de la Patagonia. Desde la empresa aseguran que uno de los aspectos que más sorprende a los visitantes es justamente esa nueva comprensión del territorio, una percepción más amplia de la geografía que rodea al glaciar.

El punto culminante llega cuando la aeronave realiza un giro suave frente al Perito Moreno para que todos los pasajeros puedan disfrutar de la mejor vista posible. La maniobra se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad y con criterios de respeto por el entorno natural. Desde esa posición privilegiada, el glaciar se despliega en toda su dimensión y permite apreciar detalles imposibles de distinguir desde otros puntos de observación.

La propuesta atrae tanto a turistas argentinos como a viajeros de distintas partes del mundo. Muchos llegan a El Calafate buscando experiencias vinculadas a los glaciares y encuentran en el sobrevuelo una forma distinta de acercarse a uno de los grandes íconos naturales del país.

«Actualmente, esta experiencia se posiciona como una propuesta muy diferencial en la zona, con la posibilidad de avistar glaciares, lagos, montañas y algunos de los paisajes más impactantes de la Patagonia desde una perspectiva completamente única», señalan.

El regreso se realiza a través de un valle recorrido por el Río Mitre. Siguiendo el curso del agua, el helicóptero alcanza nuevamente la Ruta Provincial 11 y emprende el tramo final hacia Puerto Punta Bandera, donde concluye la experiencia.

Entre los pasajeros que ya vivieron este recorrido se encuentra el músico guatemalteco Ricardo Arjona. Su paso por la excursión tuvo repercusión en redes sociales y permitió mostrar la propuesta a nuevos públicos. «Fue un pasajero súper cálido, muy amable con todo el equipo, y quedó completamente impactado con la inmensidad del Perito Moreno visto desde el aire», recuerdan.

Más allá de las celebridades, desde la empresa destacan que la experiencia genera reacciones similares en la mayoría de quienes se animan a subir al helicóptero. Algunos no dejan de sacar fotografías. Otros prefieren guardar el teléfono y observar. Lo que se repite, aseguran, es la sensación de haber descubierto una faceta desconocida de un paisaje que parecía ya conocido.

«Para muchos pasajeros, el vuelo termina siendo uno de los momentos más recordados de su viaje por la Patagonia», concluyen. Y quizás la explicación sea sencilla: hay lugares cuya verdadera dimensión solo se comprende cuando se los observa desde el aire, y el Perito Moreno es uno de ellos.

Cómo vivir la experiencia

Para vivir la experiencia, pueden reservar directamente contactándonos a través de las redes sociales de Fun Patagonia, en Instagram como @fun_patagonia, o visitando nuestra página web oficial: http://www.funpatagonia.com. Desde allí también pueden conocer otras experiencias y servicios disponibles tanto en El Calafate como en Ushuaia.

Como recomendación clave, sugerimos reservar con anticipación al planificar la estadía. Al ser un servicio exclusivo, con cupos limitados por vuelo y sujeto a condiciones climáticas, la disponibilidad puede variar especialmente durante la temporada alta.

Cómo llegar

El Calafate cuenta, desde el año 2000, con un aeropuerto internacional, ubicado a 23 km de nuestra ciudad. A él llegan diariamente vuelos desde Buenos Aires, Ushuaia, Bariloche, Trelew, Córdoba y Rosario. Puede elegir entre varias líneas aéreas, siendo la más frecuente Aerolíneas Argentinas.