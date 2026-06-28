Sueldos en el municipio de Neuquén: el cronograma de pago y el nuevo plus salarial por encima de la inflación

El secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, Fernando Schpoliansky, ratificó el ordenamiento de las cuentas públicas locales al confirmar el inicio del cronograma de pagos para la administración pública municipal.

El funcionario anunció que los trabajadores comunales perciben el medio aguinaldo, mientras que el próximo martes tendrán depositados los haberes correspondientes al mes de junio. La liquidación llega con el impacto de la primera cuota del nuevo entendimiento salarial alcanzado con el gremio Sitramune.

La principal novedad del esquema radica en la incorporación de una recomposición del 3% sobre el básico de todas las categorías, complementaria a las actualizaciones automáticas. Este porcentaje forma parte de un acuerdo de carácter anual que se extenderá hasta abril del próximo año, diseñado en conjunto con el secretario de Gobierno, Juan Hurtado.

La ingeniería financiera busca otorgar previsibilidad tanto al Tesoro municipal como a los agentes públicos a través de un esquema que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con sumas fijas al básico.

El esquema de aumentos escalonados por encima de la inflación continuará aplicándose de manera progresiva durante los próximos meses. Tras la suba de junio, los trabajadores percibirán un 3% adicional en septiembre, otro 3% en noviembre y un 2% final con los haberes de enero.

Desde la cartera de Finanzas explicaron que este diseño permite que el incremento sea remunerativo y acumulativo, impactando de manera positiva en el cálculo de los futuros aguinaldos.

Un blindaje frente a la inflación y el debate de la canasta

El responsable de las finanzas capitalinas defendió la estructura del acuerdo al señalar que responde a una instrucción precisa del intendente Mariano Gaido para que los salarios no pierdan poder adquisitivo.

Para el cálculo de las actualizaciones trimestrales, el municipio continuará aplicando el promedio ponderado de los índices de precios medidos por el INDEC y por la dirección provincial de Estadística y Censos. De esta manera, la gestión local busca establecer un parámetro de referencia ante las próximas discusiones salariales de la provincia.

El funcionario coincidió con los planteos técnicos respecto a la necesidad de actualizar la canasta de bienes y servicios que utiliza el INDEC, cuya metodología actual data del año 2004.

Argumentó que la medición vigente arrastra distorsiones severas al ponderar consumos obsoletos como el alquiler de videoclubes o insumos de fax, mientras deja afuera servicios digitales modernos. Esta falta de actualización metodológica altera el promedio real del indicador y complejiza la estimación del verdadero costo de vida de los ciudadanos.

La propuesta de modernizar la canasta de referencia continúa siendo una materia pendiente según la óptica municipal.

La complejidad de modificar los relevamientos extensos mantiene bajo la lupa la representatividad de los índices actuales frente a las nuevas plataformas de consumo. Sin embargo, desde el Ejecutivo local confían en que el plus del 11% acordado servirá como un amortiguador eficaz ante los desfasajes estadísticos.

Vencimiento de tasas y descuentos para el segundo semestre

En el plano de los ingresos comunales, el secretario de Finanzas anticipó que los primeros días del mes próximo estarán disponibles las liquidaciones de las tasas municipales. El vencimiento para el pago anticipado del segundo semestre quedó fijado para el próximo 29 de julio, coincidiendo con la política de cancelación de haberes.

El municipio aspira a sostener sus niveles de recaudación propia basándose en los incentivos fiscales dirigidos a los contribuyentes que se encuentran al día con sus obligaciones.

Los vecinos que opten por la cancelación adelantada podrán acceder a un beneficio del 25% de descuento total si combinan las distintas herramientas de bonificación disponibles. El esquema contempla un 10% por la adhesión al sistema de débito automático, un 10% por el pago del semestre completo y un 5% adicional por buen cumplimiento.

Schpoliansky recordó que las tasas locales sufren actualizaciones trimestrales por IPC por disposición del Concejo Deliberante, replicando el mismo criterio que se aplica a los salarios.

La recaudación obtenida a través de este vencimiento semestral resultará clave para mantener la autonomía financiera que exhibe la capital neuquina. El funcionario destacó que la totalidad de los compromisos salariales y operativos del municipio se afrontan con recursos propios y sin requerir asistencia financiera externa.

El cálculo definitivo del incremento impositivo para el período invernal quedará supeditado a los datos inflacionarios oficiales que se publicarán durante la primera semana del mes entrante.