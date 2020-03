Aconsejan no compartir el mate a los crianceros que vuelven de la veranada

La costumbre de los crianceros de compartir un mate y los pareceres después de la veranada, cuando se encuentran en los refugios o aguadas, deberá quedar para más adelante. La decena de crianceros que, con el ocaso del verano, regresan hacia los sitios de invernada en el norte mientras arrean sus piños tendrá expedito el camino por las rutas 43 en el norte de la provincia y la 13 en la zona centro, aunque deberán respetar el aislamiento.

El ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi, informó que a través de los medios de cobertura rural se realiza una campaña para que se respeten las medidas de aislamiento y se les indica que están exceptuados de la restricción de circulación en rutas.

“Los que están bajando de las veranadas van a tener posibilidad de circular libremente, por suerte el clima es benévolo y les pedimos que fluyan a las invernadas tal como estaba previsto pero tomando medidas”, dijo el titular de la cartera productiva.

Dos datos 32 Son los refugios que construyó la Provincia para que los crianceros puedan utilizar en las rutas de arreo. 17 aguadas se ubicaron en un relevamiento que realizó el ministerio de Producción

La prevención, dijo, tiene que ver que no se junten con los piños en los alojos y aguadas y que se evite, en lo posible, la ayuda de familiares que, a veces, concurren a buscarlos, inclusive en vehículos.

“Pedimos que en casos particulares las familias no acudan, si van en un vehículo que lo haga una sola persona, que sirva de posta, para que no estén circulando muchas personas juntas, que no lo hagan los adultos mayores de 65, ni embarazadas ni personas en riesgo”, acotó.

López Raggi reconoció que la costumbre de compartir el mate o saludarse con las manos es una costumbre que, en esta ocasión especial, deberán evitar.

Personal policial o de salud podrán consultarlos respecto a si mantuvieron contacto con veranadores del vecino país de Chile y se les informará sobre los cuidados que deben guardar. El ministro destacó el funcionamiento de un comité de emergencia que se formó en Chos Malal que es el responsable de bajar la información a los crianceros.