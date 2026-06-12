Axel Kicillof participará en un encuentro por el peronismo en Santa Fe: cuáles son los 10 ejes clave para su campaña electoral 2027

El peronismo del sur de Santa Fe llevará adelante este viernes 12 de junio un encuentro regional denominado “Por una Santa Fe y por una Argentina con futuro ”. La actividad se desarrollará en la localidad de Fighiera, en el departamento de Rosario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a las elecciones por el Partido Justicialista, Axel Kicillof, estará presente de forma virtual en el cierre del acto. La jornada será destinada a debatir el escenario político, social e institucional del país, así como los desafíos que enfrenta el movimiento justicialista.

La convocatoria busca generar un espacio de discusión colectiva para elaborar propuestas orientadas al desarrollo de la provincia y del país. La iniciativa reúne a distintos sectores del peronismo santafesino con el objetivo de fortalecer una agenda común de trabajo y reflexión política.

La campaña del gobernador buscará convertirse en un ámbito de discusión sobre el presente y el futuro del peronismo, en un contexto marcado por el debate sobre el rumbo económico y político de la Argentina y por las reconfiguraciones internas que atraviesa el espacio opositor.

El encuentro comenzará a las 17 en el Salón del Complejo Salto del Pavón, ubicado en el Camping San Cayetano de Fighiera. Allí se congregarán dirigentes políticos, representantes sindicales, empresarios, presidentes comunales, intendentes y referentes de diversas organizaciones de la región.

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Uno de los principales protagonistas de la jornada será el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien participará mediante videoconferencia. El mandatario estará a cargo del cierre del encuentro y brindará una exposición centrada en el contexto político nacional y los desafíos del peronismo.

Además de Kicillof, también está prevista la participación del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien será uno de los oradores de la jornada. Los organizadores destacaron que el evento busca promover el intercambio de ideas y la construcción de consensos sobre políticas públicas y estrategias de desarrollo.

Axel Kicillof. Foto: NA

El encuentro también forma parte de una serie de espacios de articulación territorial que distintos sectores del peronismo vienen impulsando en Santa Fe. La intención es fortalecer redes de trabajo entre dirigentes y organizaciones con presencia en el sur provincial.

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La actividad se estructurará en torno a distintos ejes de debate vinculados con la realidad económica, productiva y social de la provincia y del país. Según los impulsores de la iniciativa, el objetivo es consolidar propuestas que puedan transformarse en herramientas concretas para afrontar los desafíos actuales.

En los últimos meses, el gobernador ha incrementado su presencia en actividades partidarias y encuentros políticos en diferentes puntos del país. Con estos actos busca demostrar su apoyo y preocupación en algunas áreas vulnerables de la Nación.

El listado de preocupaciones nacionales está conformado por:

Seguridad

Desarrollo Social

Producción

Infraestructura

Salud

Turismo

Educación

Deporte

Cultura

Arraigo

Con información de NA y RosarioPlus