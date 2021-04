Imputarán al motociclista que mató a una joven de Roca

Mañana se le formularán cargos al motociclista que atropelló y mató a una joven de Roca que se dirigía en bicicleta, a su segundo día de trabajo en la planta de un galpón de fruta. La víctima, Nicole Yamila Fuentes, tenía 21 años y era madre de una nena de cuatro.

El hecho ocurrió en calle Primeros Pobladores (continuación de Mendoza) a unos 700 metros de la intersección con la Ruta 22, el 23 de enero y desde entonces su familia reclama justicia.

Federico Allende, abogado de la pareja de Fuentes, Mauricio Flores, y de la madre de la joven, Claudia Moretti, señaló que desde la querella han aportado elementos probatorios a la causa que está a cargo del fiscal Luciano Garrido.

“La situación de la familia es angustiosa, Nicole junto a su pareja tenían una nena de cuatro años, que se quedó sin su mamá. Se han desentendido todas las partes involucradas en el hecho, desde el motociclista hasta la empresa en la cual trabajaba”, expresó el letrado.

Allende informó que el conductor del rodado, que tiene 24 años, estuvo internado en el hospital Francisco López Lima, luego de siniestro y a que a finales de enero le dieron el alta médica, “está en libertad, sin ningún tipo de restricción y sigue manejando, es una vergüenza”, sostuvo muy indignado.

El representante de la querella también anticipó que están evaluando la acusación a otras personas que tendrían vinculación directa con el hecho. Detalló que el delito por el cual le formularán cargos al motociclista es homicidio culposo con agravantes. “El acusado iba sin luces, totalmente alcoholizado”, aseguró.

Por otro lado adelantó que se iniciarán acciones legales contra el galpón de fruta dónde trabajaba la joven.

Se trata de “acciones civiles y laborales contra la empresa Zetone. Nicole no estaba registrada laboralmente, no tenía ART, al día de la fecha no hicieron las liquidaciones dinerarias correspondientes y tampoco tenía los elementos de seguridad para circular”, expresó.

El hecho

El sábado 23 de enero, cerca de las 5.30 Fuentes fue embestida por un hombre de 24 años que iba a bordo de una moto 125 c.c.

Como consecuencia del impacto, la chica perdió la vida y el motociclista tuvo que ser hospitalizado por lesiones en la cabeza. Días más tarde recibió el alta.