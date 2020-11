Adiestramiento y domesticación

Córdoba

No nos damos cuenta de lo importante de la publicidad hasta que la razonamos. Entonces le comenzamos a buscar aplicaciones. Una que hemos visto últimamente es el sistema de Don Sullivan para educar a las mascotas caninas.



La oferta nos muestra un antes y un después. El perro tira desesperadamente de la correa y cuando se trata de un animal grande y fuerte, arrastra al que lo sujeta. Luego de aplicar el tratamiento, el perro es dócil y tranquilo, obedeciendo las órdenes del amo. El hombre no permite que alguien, no importa la especie, lo desafíe. Entonces intenta amaestrar a otras especies a su voluntad. Así, al caballo se le educa para ser un jugador de polo, a fin de entretenernos. Pero ¿el animal se divierte? No lo sabremos jamás.



Pensando en esa forma de enseñar a los animales, nuestra mente “vuela” y razona si no será igual para los políticos. Es que quienes están en el gobierno, además de no hacer nada para los demás, quieren imponer sus formas de vivir. Nosotros deberíamos enseñarles que para todo se debe tener conocimiento y capacidad. ¿Los tienen? Tal vez, pero lo disimulan tan bien que pareciera que no.



Fanina M. Ferrero

DNI 24.877.440