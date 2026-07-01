Cómo hacer cecina casera estilo español: la receta artesanal que se prepara en la heladera y queda ideal para picadas

La elaboración de fiambres caseros continúa sumando adeptos entre quienes buscan sabores tradicionales y preparaciones artesanales. Una de las recetas que más interés genera es la cecina estilo español, un producto curado a base de carne vacuna que, con tiempo y algunos ingredientes simples, puede prepararse en casa.

La preparación comienza con una pieza de carne vacuna, como una colita de cuadril de aproximadamente 1,2 kilos. El primer paso consiste en cubrirla completamente con una mezcla de un kilo de sal entrefina y medio kilo de azúcar, una combinación que favorece el proceso de curado y ayuda a extraer la humedad de la carne.

Una vez cubierta por completo, la pieza debe colocarse en un recipiente y permanecer en la heladera durante un período aproximado de un día y medio.

El paso clave para lograr sabor y aroma

Tras el tiempo de curado inicial, la carne debe retirarse y limpiarse cuidadosamente para eliminar el exceso de sal. Luego, se recomienda enjuagarla bajo un chorro de agua y secarla muy bien antes de continuar con la preparación.

El siguiente paso consiste en preparar una mezcla de especias, que puede incluir romero seco, pimentón, pimienta en grano y ají molido. Esta combinación se distribuye sobre toda la superficie de la carne para aportar aroma y sabor durante el proceso de maduración.

Posteriormente, la pieza se envuelve con una venda o, en su defecto, con papel de cocina, y se ata firmemente para conservar su forma.

Paciencia y frío: el secreto de la cecina casera

La etapa final requiere tiempo. La pieza debe permanecer en la heladera entre tres semanas y un mes, dependiendo del punto de curado que se desee obtener.

Una vez transcurrido ese período, la carne adquiere una textura firme, un aroma intenso y un sabor característico que recuerda a los tradicionales fiambres curados.

El resultado es una cecina artesanal ideal para servir en picadas, preparar sándwiches o compartir en reuniones con amigos y familiares. Además, al tratarse de una preparación casera, permite ajustar tanto el nivel de curación como la intensidad de los condimentos según el gusto de cada persona.

Con pocos ingredientes y mucha paciencia, esta técnica tradicional demuestra que es posible elaborar en casa un fiambre curado con sabor auténtico y una presentación sorprendente.