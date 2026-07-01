El Gobierno presentó el avance del Presupuesto 2027 y ratificó su plan para profundizar la baja de la inflación y los impuestos

El Gobierno nacional presentó formalmente el informe de avance del Presupuesto 2027 y ratificó los principales lineamientos de su programa económico, centrados en la consolidación del superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y una nueva reducción de la presión impositiva.

El documento, remitido al Congreso de la Nación y firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, constituye el primer paso formal para la elaboración del proyecto de ley de Presupuesto 2027, que deberá ser enviado antes del 15 de septiembre, tal como establece la normativa vigente.

A diferencia de años anteriores, el informe no incluyó estimaciones oficiales sobre inflación, tipo de cambio, crecimiento económico, comercio exterior, consumo o inversión. Tampoco detalló previsiones sobre las partidas asignadas a ministerios, empresas públicas u organismos estatales.

Inflación, salarios e impuestos

En materia inflacionaria, el Ejecutivo evitó establecer una meta concreta para 2027, aunque expresó su expectativa de que continúe una «desaceleración significativa» del aumento de precios, lo que, según sostuvo, permitiría consolidar la recuperación del salario real y mejorar el ingreso disponible de los hogares.

En cuanto a la recaudación, el Gobierno proyectó un «leve incremento real anual» para el período 2027-2029, impulsado principalmente por la recuperación de la actividad económica y el crecimiento de las exportaciones.

Asimismo, el informe ratificó la decisión oficial de avanzar en una nueva reducción de la carga tributaria, con el objetivo de «devolver recursos al sector privado», mejorar la competitividad y profundizar el proceso de desregulación económica.

La estrategia se enmarca en los principales ejes del programa económico impulsado por la administración de Javier Milei: estabilidad macroeconómica, equilibrio fiscal y fortalecimiento de la actividad privada.

Menos desempleo y mejoras sociales

El documento también incluyó proyecciones favorables para los próximos años en materia social.

Según el informe oficial, el Gobierno espera una reducción progresiva de la tasa de desempleo, una mejora en los indicadores de pobreza e indigencia y una evolución positiva en la distribución del ingreso, medida a través del coeficiente de Gini.

Avanza la elaboración del Presupuesto 2027

La elaboración del Presupuesto 2027 y del Presupuesto Plurianual 2027-2029 quedó bajo la responsabilidad del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía.

De acuerdo con el informe, el organismo ya completó diez etapas del cronograma oficial, entre ellas la definición de criterios para priorizar inversiones públicas y la elaboración de escenarios macroeconómicos para el próximo trienio.

Uno de los datos destacados del informe es la reducción en la cantidad de proyectos de obra pública solicitados por organismos estatales.

El Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) recibió pedidos para financiar 1.765 proyectos durante el período 2027-2029, por un monto total de 10,2 billones de pesos.

La cifra representa una disminución respecto de los 2.014 proyectos solicitados para 2026 y de los 4.496 pedidos registrados para el presupuesto 2025, situación que el Gobierno interpretó como una señal de «mayor racionalidad» en la planificación de la inversión pública.

Superávit fiscal y ejecución presupuestaria

El informe también repasó los resultados fiscales obtenidos durante los primeros cinco meses de 2026.

Según los datos oficiales, la Administración Pública Nacional acumuló un superávit primario de 8,4 billones de pesos, equivalente al 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el resultado financiero arrojó un saldo positivo de 2,66 billones de pesos.

En ese período, los recursos totales ascendieron a 59 billones de pesos, lo que representa el 40,1% de lo presupuestado para el año, mientras que el gasto ejecutado alcanzó los 56,3 billones de pesos, equivalente al 39,2% del total previsto.

El principal componente del gasto continuó siendo el sistema previsional y de seguridad social, con una ejecución acumulada superior a los 26,4 billones de pesos.

El próximo paso del proceso presupuestario será la elaboración de los anteproyectos por parte de cada organismo estatal, ajustados a los límites financieros que definirá la Secretaría de Hacienda, antes de la presentación definitiva del Presupuesto 2027 ante el Congreso Nacional.