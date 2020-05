Advertencia de Lorenzetti: "los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales"

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti dijo hoy que la cuarentena por el brote de coronavirus debe tener un límite temporal y que con las medidas para combatir la pandemia "los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales".

Lorenzetti, expresidente del máximo tribunal, habló en CNN Radio y dejó conceptos inusualmente duros para lo que viene siendo la relación entre las altas instancias de la Justicia y la administración de Alberto Fernández.

"Hay mucho debate sobre cuál es el límite de las cuarentenas. En cada país es diferente. Nosotros tenemos que defender las libertades que se defienden en cualquier contexto, haya o no emergencias. En la Argentina hay zonas donde no hay contagios locales, entonces ahí no se justifica", expresó el magistrado, en una nota reproducida por La Nación On Line.

En otro tramo de la entrevista, reclamó "concentrarse en los lugares de riesgo" y "salir de la cuarentena global".

Consideró que el transporte público, los geriátricos y los lugares de extrema pobreza deben ser los focos de atención del Estado.

Lorenzetti opinó que "se ha actuado dentro del Estado de derecho" durante estos más de dos meses de aislamiento obligatorio, con lo que descartó que en la Corte se analice intervenir con alguna clase de limitación para el Ejecutivo. Aclaró que, mirando hacia adelante, se viene una etapa de transición que requiere ajustes.

"En Argentina tuvimos una cuarentena rígida y ahora donde se puede liberar hay que liberarla porque no puede ser permanente", dijo. Aunque no hizo alusión explícita al gobierno de Fernández, señaló que "hay un riesgo de autoritarismo a nivel mundial si la emergencia se prolonga en el tiempo".

"La cuarentena se usaba en la Edad Media. Hay una actitud defensiva y tenemos que pasar a una actitud proactiva, de prevención, de lo que va a ocurrir. Cuando uno actúa a la defensiva, las medidas son validas porque son excepcionales, pero tienen que estar limitadas en el tiempo", añadió.

El aislamiento decretado por el presidente Fernández rige hasta el 7 de junio, cuando se definirá si vuelve a extenderse. El Poder Judicial, en sintonía con el Gobierno, ha extendido también su feria extraordinaria hasta ese día.

Lorenzetti opinó también sobre las consecuencias de la cuarentena en la actividad del país. "La economía mundial se ha parado. No vamos a poder volver a la misma economía de antes", señaló.