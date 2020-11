Advierten que 3.300 estaciones de servicio están en situación crítica

Las ventas de combustibles no logran recuperarse y desde el sector advierten que hay 3.300 estaciones de servicio en situación crítica.

Las distintas modalidades de cuarentenas, aislamientos y distanciamientos que rigen en el país que han tenido importantes retrocesos en los últimos meses por la disparada de casos pusieron en jaque a un sector que si bien es considera esencial en su trabajo fue dejado de lado en el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), las estaciones de servicio.

Desde la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina (Cecha) se presentó hoy un crudo panorama de la evolución de las ventas de combustibles en los últimos meses y se advirtió que son 3.300 las estaciones de servicio que se encuentran en situación crítica, poniendo en riesgo a un total de 40.000 empleados.

El encargado de realizar el anuncio fue el presidente de la Cecha, Gabriel Bornoroni, quien explicó que “hay una circulación más restringida que hace que las ventas de las estaciones no puedan levantarse y por eso venimos con un amesetamiento en los últimos 4 meses, a un 25% por debajo del nivel de febrero, que pone en situación de riesgo a las estaciones del país”.

El referente de los estacioneros detalló que los últimos incrementos en los precios de los combustibles no mejoraron la rentabilidad y junto a la consultora Economic Trends dio a conocer el análisis que se hizo sobre la crítica situación del sector.

Bornoroni detalló que en todo el país funcionan 5.015 estaciones de servicio, de las cuales 3300 se encuentran en una situación de riesgo afectando a 40.000 de los 65.000 empleados que posee todo el sector.

“Tres de cada cinco estaciones están trabajando a pérdida porque no cubren con las ventas los costos que tienen y entonces están tomando créditos para seguir funcionando o vendiendo propiedades”, indicó y remarcó que “para nosotros los ATP eran una gran ayuda pero nos excluyeron a pesar de que para trabajar sí nos consideran esenciales y tampoco nos quitaron los impuestos porque si nos permitieran no pagar los impuestos no necesitaríamos ninguna ayuda”.

El titular de Cecha advirtió ante que las estaciones de servicio de localidades aisladas del interior, como son muchas en Río Negro y Neuquén, que se ubican en muchos casos a cientos de kilómetros de la siguiente boca de expendio, “son las más complicadas, las que en peor situación están”.

Es por esto que Bornoroni enfatizó que que el sector está en “una situación de crisis, y ya no vamos a poder garantizar que todas las estaciones lleguen a fin de año abiertas y con la cantidad de empleados”.

El presidente de Economic Trends, Gaston Utrera, detalló que el estudio que realizaron arrojó que el 67,1% de las estaciones de servicio del país están trabajando a pérdida, el 18% está en una situación de riesgo medio, en la que no pierden pero que tampoco tienen una ganancia como para reponer equipos, mientras que solo el 14,9% está logrando tener una rentabilidad superior al 3%.

Según detalló, si desde Nación se incluyera al sector en el programa ATP los guarismos mejorarían pero aún así el 51,7% de las estaciones seguiría en situación de alto riesgo.

Los últimos registros de ventas de combustibles marcaron que en septiembre se evidenció un amesatamiento, ya que las ventas de gasoil mejoraron apenas un 0,1% y las de naftas un 2,4%, pero acumulando aún una caída del 24,7% con respecto al nivel de febrero.

Desde el sector esperan que entre enero y febrero las ventas de combustibles finalmente logren retornar a niveles similares a los de la prepandemia, aunque advirtieron que eso dependerá de la apertura que se dé al turismo y de la evolución que pueda tener la pandemia de coronavirus.