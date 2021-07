Afirman que hay un video del presunto autor de un femicidio en Neuquén

La cámara de seguridad de un vecino habría captado la imagen de una persona con manchas de sangre en sus piernas y un cuchillo oculto debajo de la remera. La familia de María José Villalón Escudero está segura que se trata del femicida de la mujer de 39 años, cuyo crimen todavía está impune.

"Nos pidieron hermetismo pero no aguantamos más. Sabemos que está ese video y que ese es el autor", afirmaron familiares de la víctima en diálogo con Río Negro.

"No sabemos si la causa avanza o no, porque no nos informan", agregaron. Apuntaron a la fiscal del caso, María Eugenia Titanti, y anticiparon que pedirán una reunión con su jefe, Agustín García, o con el fiscal general José Gerez para que les den respuestas.

"Majo" Villalón Escudero tenía cinco hijos. Uno de ellos la encontró en su casa del barrio Bouquet Roldán con numerosas heridas de arma blanca.

Los familiares dijeron a este diario que "en febrero tuvimos una reunión con Titanti y ya se sabía de este video", pero la investigación tomó otro rumbo porque en la escena del crimen apareció material genético de otra persona.

"Nosotros queremos que se abandone esa línea porque tenemos claro quién fue. La filmación fue analizada, se tomaron fotogramas", indicaron.

Añadieron que se trata de un conocido de los hijos de Majo que le pidió permiso para pasar la noche del 13 de enero en su casa porque supuestamente se sentía mal, y habría dormido en el comedor. El femicidio ocurrió el 14.

"Lo llamaron una vez a declarar y nunca más, no le formularon cargos, nada", señalaron.

Dijeron que esta persona sigue en Neuquén, y se la han cruzado por la calle. "Mandó mensajes, se quería reunir a solas, tenía que contar algo... hay muchas cositas que hay que sumar", dijeron.